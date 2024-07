Donnerstagnacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Töschling um 21.13 Uhr zu einem tierischen Notfall am Wörthersee alarmiert. Ein Hund ist in Saag in der Gemeinde Techelsberg am Wörthersee von einer Aussichtsplattform neben der Bundesstraße (B 83) in den Wörthersee gesprungen.

Unter der Plattform befindet sich allerdings ein stark verwachsener Bereich und die Uferkante ist sehr hoch. Der Hund konnte nicht mehr selbstständig zurück ans sichere Ufer gelangen. Die Besitzer konnten das arme Tier auch nicht mehr sehen und schon bald hörte er aus Erschöpfung und Angst auf zu bellen.

„Glücklicherweise konnte wir nach kurzer Suche den kleinen Hund finden und gesund, wenn auch erschöpft, seiner Familie wieder übergeben“, freut sich die Freiwillige Feuerwehr Töschling über die gelungene Rettungsaktion mit „Happy End“.