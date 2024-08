Der Mensch von heute: verfangen im digitalen Netz, den virtuellen Warenkorb bei der Hand. Was online bestellt wird, geht nicht selten schnurstracks wieder zurück: gefällt nicht, passt nicht, aus Frust heraus bestellt. Eine Studie ging bereits für das Jahr 2021 von geschätzt 17 Millionen in Deutschland retournierten Artikeln aus, die dann am Ende vernichtet wurden.