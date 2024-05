Geschickt lässt Luise Höggerl mit der Tufting-Pistole auf weißem Stoff ein buntes Muster entstehen. Fest drückt sie die Pistole an, mit einigen wenigen Handbewegungen zieht sie breite, rote Linien in den weißen Untergrund. Das Material, das sie dafür verwendet, ist allerdings nicht herkömmlicher Faden, sondern Altkleidung, die in schmale Streifen geschnitten wurde. Die Künstlerin ist Expertin, sie stellt auch selbst Teppiche mit der Methode her. Der getuftete Stoff, an dem Höggerl werkt, ist nur ein kleiner Teil eines großen Projekts, das die Auswirkungen der Fast Fashion-Industrie visualisieren soll.