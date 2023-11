Durch die multiplen Krisen seien Arbeitnehmerrechte in den Hintergrund gerückt, bedauert die SPÖ im gut 300 Seiten starken Antragsheft für ihren Parteitag am Wochenende. Dem will man mit einer Reihe von Leitanträgen entgegenwirken: Ein „Nachholen“ von Feiertagen, die auf das Wochenende fallen, ist ebenso gewünscht, wie eine sechste Urlaubswoche und ein Recht für Beschäftigte, in ihrer Freizeit nicht erreichbar zu sein.