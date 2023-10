B wie Bundesparteitag, das haben die Roten dick im Kalender markiert. Morgen in einer Woche „übersiedelt die Löwelstraße“ in Etappen nach Graz, skizziert Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim den vergleichsweise hohen Aufwand. Klar, der Tournee-Tross der „Toten Hosen“ sei größer, aber für eine Partei ... Am Montag wird mit dem Aufbau begonnen, am Donnerstag seien dann alle Kräfte in Graz. Der Startschuss fällt ja schon am Freitag (10. November), wenn die SPÖ-Frauen im Obergeschoß der Stadthalle (Saal 15 bzw. 16) konferieren. Rund 500 Frauen und Männer werden erwartet, am Samstag (46. Bundesparteitag) und Sonntag sind es jeweils 1000, darunter gut 600 Delegierte. Das Interesse ist groß, laut SPÖ-Site wären aber noch Zimmer im Wiesler bzw. Weitzer „für Genossinnen und Genossen vorreserviert“.