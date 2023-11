Die Latte liegt hoch: Eben erst brachte der deutsche Musiker Sido die Grazer Stadthalle zum Beben - bekanntlich parallel zu dem mit Spannung erwarteten Fußballderby zwischen GAK und Sturm. Weil aber so ein Delegiertentreffen kein (Wunsch-)Konzert ist, wird es am 11. und 12. November vergleichsweise ruhiger zugehen – dafür inhaltlich womöglich substanzieller: Die SPÖ hält ihren zweitägigen Bundesparteitag ja in Graz ab. Andreas Babler, der als Bundesparteichef wiedergewählt werden soll, wird dabei auch von den „Hausherren“ der Grazer Roten begrüßt. Von ihnen sind sechs Personen stimmberechtigt: SPÖ-Chefin Doris Kampus, stellvertretender Vorsitzender Gerald Haßler, Nationalratsabgeordnete Verena Nussbaum sowie die Gemeinderatsmitglieder Anna Robosch, Manuel Lenartitsch und Daniela Schlüsselberger. Letztere wird ja gegen Ende des Jahres Michael Ehmann an der Spitze des SPÖ-Klubs ablösen. Somit wird es für Ehmann, der 2024 auch den Gemeinderat verlässt und am Samstag als Ehrengast dabei ist, der letzte Parteitag als aktiver Mandatar.