Stolz kann der Chef eines mittelständischen Kärntner Handwerksbetriebes auf das erste Quartal des Jahres blicken. Im Vorjahr stieg der Umsatz um drei Prozent, in den ersten drei Monaten dieses Jahres sogar um zehn Prozent. Nach viel Unsicherheit und schwacher Konjunktur in den vergangenen Jahren habe sich die Stimmung auch dank gelockerter Finanzierungsbedingungen klar ins Positive gedreht.

Nach dem so optimistischen und hoffnungsvollen Start ins Jahr wird der Sonnenschein aber seit einigen Wochen wieder von ordentlichen Wolken und Nebelfeldern – in Form des Irankrieges und stark gestiegener Öl- und Gaspreise – eingetrübt. Eine Glaskugel wäre notwendig, um die weiteren Entwicklungen einschätzen zu können, meint der Unternehmer.

Das Beispiel steht sinnbildlich für die aktuelle Situation der heimischen Wirtschaft. In vielen Unternehmen hatte sich trotz hoher Energie-, Rohstoff- und Personalkosten in den letzten Monaten die Stimmung ins Positive gedreht und sich die Auftragslage verbessert. Seit Beginn des Irankrieges Ende Februar erleben wir hingegen ein wirtschaftspolitisches Déjà-vu. Die Zurückhaltung ist wieder da, man wartet ab, schiebt Investitionen auf, schickt Projekte in die Warteschleife, prüft Kostensenkungsprogramme.

Ein ohnehin nur zart erwartetes Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr noch geringer ausfallen als ursprünglich prognostiziert. Wie es weitergehen wird, können sogar jene, die sich Tag für Tag mit diesem Thema beschäftigen, Österreichs Wirtschaftsforscher, nicht sagen – auch ihnen fehlt die Glaskugel, wie die aktuellen Prognosen unterstreichen. Das Wifo nimmt aufgrund des nicht abschätzbaren Kriegsverlaufs und der Unsicherheit über die Entwicklung der Energiepreise diesmal sogar eine Darstellung in drei unterschiedlichen Szenarien (optimistisch, Hauptszenario, pessimistisch) vor. Die Lage sei ernst, konstatieren die Experten.

Die neue Realität in der Wirtschaftswelt

Diese Ausführungen und Ausblicke belegen schmerzlich, dass Krieg und Krisen, nach einer jahrzehntelangen Phase der Friedensdividende, zur neuen Realität in der Wirtschaftswelt geworden sind. Langfristige Prognosen weichen einem Stochern im Nebel. Für viele Unternehmen aber auch Privatpersonen muss ein Leben in Szenarien noch stärker zum Alltag werden, mit Flexibilität, Wendigkeit und Adaptionsfähigkeit als zentrale Bestandteile. Ein ordentliches Maß an Resilienz haben sich viele im Laufe der vergangenen Jahre ohnehin schon zugelegt. Wer so gerüstet ist, der schafft es auch, auftauchende Hoffnungsschimmer in anhaltenden Optimismus umzulegen.

Die Bundesregierung muss auf dieses Umfeld ebenfalls mit einer Szenarienpolitik reagieren, ihre Maßnahmen zur Budgetsanierung adaptieren, Unternehmen Sicherheit bieten, aber auf die Fördergießkanne verzichten, Bürokratieabbau und Erneuerbaren-Ausbau sinnvoll vorantreiben und die Teuerung dort einbremsen, wo es ohne Milliardenkosten möglich ist. Eine Glaskugel hat auch sie nicht parat.