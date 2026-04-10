Mit Spannung wird der heutigen Prognose für Österreichs Wirtschaft entgegengeblickt. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) mit ihren Chefs Gabriel Felbermayr und Holger Bonin stellen die aktuelle Vorschau ab 10 Uhr im Detail vor. Bis vor rund fünf Wochen schien sich endlich das zu erfüllen, was die Ökonomen seit dem Vorjahr prognostiziert hatten: Österreichs Wirtschaft schwenkt wieder auf einen – freilich nicht überbordenden, aber doch nachhaltigen – Wachstumskurs ein. Im Dezember hatten die Experten für heuer noch ein Wirtschaftswachstum von 1,2 bzw. 1,0 Prozent prognostiziert.

Mit dem Iran-Krieg und seinen Folgen für die Energiepreise ist die Kulisse schlagartig eine andere geworden. „Der Iran-Krieg gefährdet die Konjunkturerholung“, lautet daher auch die Überschrift der Prognose für 2026 und 2027 seitens der Wifo-Experten. Rohöl und Erdgas haben sich stark verteuert. Zudem trübt die Unsicherheit über die Dauer und den weiteren Verlauf des Konflikts das Investitionsklima in der EU, so der Befund. „Dies wird auch die österreichische Industrie, die seit Jahren unter der schwachen Investitionsgüternachfrage leidet, in Mitleidenschaft ziehen.“

Geht sich dennoch ein Wachstum aus? Oder droht der Rückfall in die Rezession? Zur Erinnerung: Österreichs Wirtschaft ist es nach zwei Jahren der Rezession erst 2025 wieder gelungen, in die Wachstumszone zurückzukehren. Österreichs BIP stieg im Vorjahr wieder leicht um 0,6 Prozent.

Ging man im Dezember noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,2 (Wifo) bzw. 1,0 Prozent (IHS) aus, wird nun ein Plus von 0,9 bzw. 0,5 Prozent prognostiziert. Die Inflation soll heuer mit 2,7 bzw. 2,9 Prozent weiter über dem 2-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen.

Auch für 2027 passten die Wirtschaftsforscher ihre Zahlen an. Während das Wifo seine Prognose um 0,1 Prozentpunkte auf 1,3 Prozent kappte, geht das IHS von 0,8 Prozent aus.

Keine Rezession, aber gedämpftes Wachstum

Beide Institute rechnen auch aber auch heuer und 2027 mit einem Plus, wenngleich auf die vielen Unsicherheitsfaktoren verwiesen wird.

Das Wifo hat sich dazu entschieden, die Wachstumsprognose diesmal in drei Szenarien aufzuschlüsseln – je nach Dauer und Intensität des Iran-Kriegs. „Da der Iran-Krieg nicht prognostizierbare Preissprünge auslöst, hat sich das Wifo entschlossen, von unterschiedlichen Preisszenarien auszugehen“, wird betont. Konkret wurden folgende Szenarien „durchgespielt“: ein optimistisches Szenario (Iran-Krieg dauert nur wenige Wochen, Rohölpreis sinkt bis Juni auf 80 und im dritten Quartal auf 75 Dollar), ein Hauptszenario (Iran-Krieg von eher kurzer Dauer, Energiepreise sinken dann kontinuierlicher, aber nicht so deutlich) sowie ein pessimistisches Szenario (Kampfhandlungen im Mittleren Osten noch bis Ende des Sommers an, wichtige Infrastruktur wird zerstört, Rohölpreis steigt auf 120 Dollar und unterschreitet erst Anfang 2027 wieder die Marke von 90 Dollar). Die zumindest vergleichsweise gute Nachricht: In keinem der Szenarien wird eine Rezession gesehen. Denn je nach Szenario wird das Wirtschaftswachstum 2026 zwischen plus 0,2 Prozent und plus 1,1 Prozent liegen. 2027 wird – je nach Verlauf – ein Wachstum von 0,4 bis 1,5 Prozent prognostiziert.

Was bedeutet das für die Inflation?

Gebannt fallen die Blicke auf die Inflationsentwicklungen aus. Die Inflationsrate halbierte sich im Jänner 2026 ja beinahe auf 2,0 Prozent (zum Vergleich: im Dezember 2025 lag sie noch bei 3,8 Prozent). Das lag auch daran, dass der Basiseffekt des Auslaufens der Strompreisbremse, der das ganze Jahr 2025 hindurch preistreibend gewirkt hatte, entfiel. „Die Verteuerung fossiler Energieträger wird die Inflation allerdings vorübergehend erhöhen und somit ihren Rückgang im Jahresdurchschnitt bremsen“, heißt es nun. Das zeigte sich bereits im März. Wie geht's im Gesamtjahr und 2027 weiter? Auch hier werden die genannten Szenarien zugrunde gelegt, im optimistischen Fall würde die Inflationsrate heuer bei 2,5 Prozent und 2027 bei 2,2 Prozent liegen. Im pessimistischen Fall bei 4,1 Prozent heuer und 3,5 Prozent 2027 liegen. Im Hauptszenario wird heuer mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent im Jahresdurchschnitt gerechnet, 2027 mit einem Rückgang auf 2,3 Prozent. „In den ersten Wochen nach Ausbruch des Iran-Krieges war der Rohölpreis äußerst volatil. Die Schwankungen erschweren die auf Annahmen angewiesene Inflationsprognose“, so das Wifo.

Nach IHS-Schätzungen liegt der Verbraucherpreisindex heuer bei 2,9 Prozent, im kommenden Jahr bei 2,4 Prozent. Die EZB strebt eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent an, die als optimal für die Wirtschaft gilt.

Arbeitslosigkeit? Kein weiterer Anstieg, aber auch kein Rückgang

Was bedeutet das für die Entwicklungen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt? Die Ausgangslage: Die Zahl der Arbeitslosen erreichte 2025 den höchsten Wert seit der Pandemie. Im Jahresdurchschnitt waren rund 394.000 Personen arbeitslos (einschließlich Personen in Schulung), das waren um knapp 21.000 mehr als im Jahr davor. Für 2026 erwartet das Wifo trotz der Unsicherheiten „keinen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt“. Aber auch keinen Rückgang. Die Arbeitslosenquote soll demnach auf dem hohen Wert von 7,4 Prozent verharren und erst im kommenden Jahr auf 7,1 Prozent sinken. „Ermöglicht wird dies durch die schwungvollere Beschäftigungsausweitung und einen Arbeitslosigkeitsabbau um 10.000 Personen“, so die Wirtschaftsforscher. Das IHS rechnet mit Arbeitslosenquote von 7,5 bzw. 7,4 Prozent.

Grundlage für die Budget-Gespräche

Die Frühjahrsprognose ist auch innenpolitisch von zentraler Bedeutung, schließlich bildet sie das Fundament für die Budget-Gespräche, die gerade begonnen haben. Die Wifo-Ökonomen sehen eine „Budgetsanierung unter erschwerten Bedingungen.“

Wifo und IHS prognostizieren für heuer ein gesamtstaatliches Budgetdefizit in Österreich von 4,1 bzw. 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Zwar sei die budgetäre Ausgangslage mit einem Defizit von 4,2 Prozent im Jahr 2025 günstiger als ursprünglich angenommen, jedoch dürften die „eingetrübten Wachstumsaussichten die Budgetperspektiven verschlechtern“, schreibt das IHS. 2027 soll das Defizit dann minimal auf 4,0 (Wifo) bzw. 4,1 Prozent (IHS) sinken.

Das gemeinsame Budgetdefizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern liegt in den kommenden Jahren damit noch immer deutlich über dem von der EU vorgegebenen Maastricht-Grenzwert von 3 Prozent. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 betrug das heimische Defizit 4,7 Prozent. Im Juli wurde deswegen die Eröffnung eines EU-Defizitverfahrens gegen Österreich offiziell beschlossen.

„Andernfalls könnte sich das Defizitverfahren verlängern“

2028 will die Bundesregierung bei 3,0 Prozent und damit exakt im erlaubten Rahmen der Europäischen Union landen. „Nach aktuellem Stand sind dazu in der kommenden Budgetperiode weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich“, schreibt das IHS in seiner Prognose. Andernfalls könne sich das Defizitverfahren verlängern.

Dass sich das mit den schon eingeleiteten Maßnahmen nicht ausgehen wird, hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) jüngst bestätigt. Er erkennt einen zusätzlichen Konsolidierungsbedarf von zwei Milliarden, und das, obwohl die Regierung ohnehin schon bei den Förderungen bis 2029 einen ebenso hohen Betrag einsparen will.