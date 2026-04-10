Mit dem Iran-Krieg und seinen Folgen für die Energiepreise hat sich die Kulisse für die Weltwirtschaft –und damit auch für Österreich – schlagartig geändert. Wifo und das Institut für Höhere Studien (IHS) lieferten bei der Frühjahrsprognose am Freitag einen ernüchternden Befund. Der wirtschaftliche Ausblick für dieses und die kommenden Jahre hat sich deutlich eingetrübt; die Inflation klettert nach oben, der Sparbedarf für die Regierung steigt.

Die IHS-Forscher halbieren ihre Schätzung für das Wirtschaftswachstum 2026 auf 0,5 Prozent (2027: 0,8 Prozent), der Verbraucherpreisindex liegt heuer bei 2,9 Prozent, im kommenden Jahr bei 2,4 Prozent. Die IHS-Wirtschaftsforscher rechnen mit einer Arbeitslosenquote von 7,5 bzw. 7,4 Prozent, das gesamtstaatliche Budgetdefizit soll 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen. 63 Prozent des Energiebedarfs muss Österreich in Form von Erdöl und Erdgas importieren, das rächt sich.

In der ZiB2 erklärte IHS-Direktor Holger Bonin Freitagabend, dass es „noch schlimmer“ kommen und auch Richtung Nullwachstum oder sogar Rezession gehen könne. Das von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) für heuer genannte Inflationsziel von 2,0 Prozent werde sich „sicher nicht ausgehen“, so Bonin. Gegen die importierte Inflation könne fast nichts getan werden, wichtig sei es daher, Zweitrundeneffekte – etwa bei Tarifverhandlungen – zu verhindern, um die Inflation einzudämmen.

Das für die Industrie nach drei Jahren Schrumpfung erwartete Wachstum sieht der IHS-Direktor in Gefahr. Das „Sorgenkind“ Bau drohe nun noch länger im Tief zu verharren.

„Drei Milliarden sparen wäre besser“

Der von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) geplante Konsolidierungsbedarf für das kommende Budget von zwei Milliarden Euro werde nicht reichen, hält Bonin fest. „Drei Milliarden Euro sparen wäre sicherlich besser.“ Damit erhöht der IHS-Chef den Druck auf die nahenden Budgetverhandlungen.

Sparen und reformieren

Sparideen hat Bonin einige: Es gebe noch viele (klimaschädliche) Förderungen sowie Privilegien wie das Dienstwagenprivileg, das man „sich genauer anschauen muss, oder auch die Anpassungen von Sozialleistungen“. Der Druck auf den Finanzminister sei daher groß, so der IHS-Chef. Ein Doppelbudget zu erstellen sei dann richtig, wenn es „ambitioniert geplant“ werde. Außerdem brauche es Strukturreformen: „Man muss die Staatsfinanzen in den Griff bekommen“, bekräftigte Bonin angesichts der zunehmend Deglobalisierung und instabilen Weltlage.