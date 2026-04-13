Österreich hat über Jahre hinweg versucht, ein Formel-1-Rennen mit einer Pferdekutsche zu gewinnen. Das Spionagegesetz des Landes ist lückenhaft, unzureichend und war wahrscheinlich in einer Welt, in der Wien stets ein Hotspot von nachrichtendienstlichen Aktivitäten war, nie zeitgemäß. Die Bundesregierung hat nun die Problematik erkannt und debattiert darüber, längst überfällige Nachschärfungen vorzunehmen. Spionage in Österreich soll verboten werden – egal gegen wen. Sabotageakte sollen in das neue Gesetz aufgenommen werden. Das Problem ist aber tiefer verwurzelt und lässt sich nicht allein mit neuen Paragrafen im Strafrecht lösen.



Russland ist im Krieg. In der Ukraine lässt Wladimir Putin Soldaten aufmarschieren und Drohnen sowie Raketen niederprasseln. Sein Arm greift bis tief hinein in die Europäische Union. Auch in den Westen, wie wir ihn kennen, wie wir ihn schätzen. Experten sprechen dabei oft von einer hybriden Kriegsführung, von Desinformationskampagnen oder kleineren Anschlägen und Unterwanderungen innerhalb der Gesellschaften von Vilnius über Wien bis hin nach Lissabon. Wehrhafter muss angesichts dieser Drohszenarien jeder werden. Denn klar ist: Russland, der Iran und auch Nordkorea nehmen nicht nur staatliche Organisationen ins Visier, sondern setzt auch privaten Unternehmen mit Cyberattacken und Störmaßnahmen zu.

Österreich ist in diesen Fragen keine Insel der Seligen, nicht frei von Gefahr. Der Verfassungsschutzbericht des Innenministeriums spricht dazu eine klare Sprache: Wenige Tage nach Beginn der Vollinvasion in der Ukraine hat Russland eine breitangelegte Desinformationskampagne über Österreich gestartet. Seit Februar 2022 wurden zehn russische Diplomaten aus Wien ausgewiesen – augenscheinlich aufgrund von Spionage.



Gegen Österreich zu spionieren, war hierzulande schon immer strafbar. Auch in Zeiten des Kalten Krieges wollte man nicht zum Opfer der Großmächte werden. Vielmehr gefiel man sich in der Rolle des stillen und blinden Beobachters. Wenn Russen gegen Amerikaner spionierten oder Amerikaner gegen Russen, hielt man sich in Wien Augen, Ohren und Mund zu. Damit hätte schon lange Schluss sein müssen. Putin hat viele Länder ins Fadenkreuz genommen. Länder, die mit Österreich Werte und Mitgliedschaften in internationalen Organisationen teilen. Wenn wir diese Bündnisse und Werte ernst nehmen, ist es auch unsere Pflicht, diese Partner zu schützen, ihnen beizustehen und alle Sinnesorgane zu schärfen.

Dafür braucht es nicht nur neue Gesetze, es braucht auch mehr Personal im Nachrichtendienst und ein Problembewusstsein in der Zivilgesellschaft. Jeder ist gefragt, sich der Bedrohungslage, in der wir uns mittlerweile schon länger befinden, bewusst zu werden. Die Neutralität wird uns nicht retten. Es ist Zeit für eine Zeitenwende und es ist Zeit, endlich mehr PS auf die Strecke zu bringen.