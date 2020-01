Facebook

Nach der überraschenden Rückkehr der Herzogin von Sussex nach Vancouver am Donnerstag ist in Großbritannien die Frage laut geworden, ob Prinz Harrys Frau Meghan ihr „Semi-Exil“ in Nordamerika schon angetreten und England fürs erste Farewell gesagt habe. Sie und Harry hatten zuvor enthüllt, dass sie planen, einen Teil ihrer Zeit in Nordamerika zu verbringen und nach und nach finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Die Ankündigung, mit der die Sussexe sich aus dem inneren Zirkel des Königshauses verabschiedeten, traf die königliche Familie völlig unvorbereitet. Sie löste einen Schock bei den Royals und lautstarke Reaktionen in der britischen Öffentlichkeit aus.