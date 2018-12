Pikantes Detail zu Helene Fischers neuer Liebe: Thomas Seitel steht sogar im Guinness Buch der Rekorde. Weil er sich ziemlich viele Unterhosen in einer RTL-Show angezogen hat.

Er hält Helene Fischer schon länger im Arm: Thomas Seitel © APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Zehn Jahre Glückseligkeit im Schlagerhimmel: Nun ist alles aus. Schlagerkönigin Helene Fischer (34) hat sich von Florian Silbereisen (37) getrennt. Die beiden haben sich, betonen sie, in Freundschaft getrennt.

Helene Fischer ist schon wieder in festen Händen - in jenen von Luftakrobat Thomas Seitel (33). Er gehört zur Tourcrew von Fischer und hält sie somit schon länger im Arm.

Nun ist ein pikantes Detail über ihre neue Liebe bekannt geworden. Der Akrobat soll im Dezember 2008 an der RTL-Show "Guinness World Records" teil genommen haben. Die Challenge lautete, so viele Unterhosen wie möglich übereinander anziehen. Seitel stellte seine Konkurrenten in den Schatten und schaffte es, binnen fünf Minuten ganze 82 Stück übereinander anzuziehen. Damit sicherte er sich auch einen Eintrag im Buch "Guinness World Records".

Und: Seitels Ex, eine Make-up-Artistin, soll auch zu Helene Fischers Crew gehören. Wann sich das Paar getrennt hat, ist bislang nicht bekannt.