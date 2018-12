Fans rätseln darüber, was nun mit dem Tattoo von Florian Silbereisen passiert.

Florian Silbereisen © (c) APA/AFP/AXEL SCHMIDT (AXEL SCHMIDT)

Ganz Österreich ist atemlos: Florian Silbereisen und Helene Fischer, die beiden galten immerhin als das Traumpaar der deutschen Schlagerszene, haben sich getrennt. In der Regel verheilen die Narben gescheiterter Beziehungen mit der Zeit. Anders ist das bei Tätowierungen. Diese bleiben im Falle einer Trennung als ewige Erinnerung erhalten. Davon kann wohl auch Florian Silbereisen ein Lied singen. Fotos die derzeit im Netz kursieren, zeigen den Oberarm des Schlagerstars, den ein Porträt einer blonden Frau ziert. Die Dame sieht seiner Verflossenen verdächtig ähnlich. Fans rätseln bereits, was nun daraus wird. Einen ungewünschten Schriftzug kann man vergleichsweise noch leicht in einen anderen Namen verwandeln. Bei einem riesigen Porträt sind die Möglichkeiten wohl eingeschränkter....