Sängerin Helene Fischer © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Wie gestern Abend bekannt wurde, haben sich Helene Fischer (33) und Florian Silbereisen getrennt. Männliche Fans dürfen sich allerdings keine allzu großen Hoffnungen machen: Auf Facebook erklärte die Schlagerkönigin, dass sie bereits wieder vergeben sei. "Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen", schrieb sie. Laut der Bild-Zeitung handelt es sich bei ihrem neuen Partner um Tänzer und Luftakrobat Thomas Seitel, der zur Tourcrew der Sängerin gehört und dem Helene bei ihren spektakulären Akrobatikübungen vertraut. Wie die Bild-Zeitung schreibt, hat sich Seitel schon früher zu dem besonderen Vertrauensverhältnis zwischen den beiden geäußert: In der HR-Sendung „maintower“ soll Seitel einmal gesagt haben: „Ich bin ihr Halt und ihre Sicherheit (...). In dem Moment bin ich für zwei Menschenleben verantwortlich.“ Im Netz ( In Touch) kursieren derweil Gerüchte, dass Seitel erst vor kurzem seine Freundin Anelia Janeva verlassen haben soll. Dabei lässt ein pikantes Detail aufhorchen: Die Make Up-Artistin soll auch Teil von Fischers Team gewesen sein. Erst im August wurde von dem Account, der ihren Namen trägt, ein Bild veröffentlicht, das Seitel bei einem Fotoshooting zeigt.



scheint die neue Beziehung gut verkraftet zu haben. "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünscheDas folgende Video zeigt spektakuläre Akrobatikaufnahmen.