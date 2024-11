Nach der Ausweitung der Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, hat die Osloer Polizei Untersuchungshaft für den 27-Jährigen beantragt. Dazu fand am Mittwoch ein Haftprüfungstermin statt.

Nun sei ein zweiter Vorfall aufgedeckt worden, sagte der mit dem Fall betraute Strafverfolger Andreas Kruszewski von der Osloer Polizei nach dem Ende eines Haftprüfungstermins in der norwegischen Hauptstadt. Dazu werde nun ermittelt. Es gehe wie in dem anderen Fall um sexuellen Umgang mit einer Frau, die nicht in der Lage gewesen sei, sich der Handlung zu widersetzen.

Dies sei der Grund, warum man um zwei Wochen Untersuchungshaft für den 27-Jährigen gebeten habe, sagte Kruszewski. Eine Entscheidung dazu sollte nach Angaben aus dem Gericht noch im Laufe des Tages fallen, stand am späten Nachmittag aber noch aus.

Auch Mette-Marit soll in den Skandal verwickelt sein, sie soll Beweise verschwinden haben lassen. Ob sie vor Gericht gegen ihren Sohn aussagen muss, ist noch nicht klar.

Körperverletzung, Vergewaltigung, Sachbeschädigung

Høiby ist der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (51) und der Stiefsohn von Thronfolger Kronprinz Haakon (51). Gegen den 27-Jährigen sind seit diesem Sommer zahlreiche Anschuldigungen laut geworden, darunter Körperverletzung gegenüber Ex-Freundinnen und Sachbeschädigung.

Am Dienstag hatte die Polizei bekanntgegeben, diese Anschuldigungen um weitere Punkte auszuweiten: Unter anderem wird ihm nun auch ein Verstoß gegen den Paragrafen 291 vorgeworfen, in dem in Norwegen Vergewaltigungsvergehen geregelt sind. Konkret geht es der Polizei zufolge um sexuellen Umgang ohne Geschlechtsverkehr mit einer Person, die bewusstlos ist oder sich aus anderen Gründen der Handlung nicht widersetzen kann.

Marius Høiby bestreitet Anschuldigungen

Høiby bestreitet die neuen Anschuldigungen nach Angaben seines Anwalts. Er war am Montag um kurz vor Mitternacht zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten festgenommen worden. Seitdem befindet er sich im Osloer Stadtteil Grønland in Gewahrsam.