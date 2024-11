Die norwegische Königsfamilie kommt nicht zur Ruhe: Marius Borg Høiby (27) war bereits Anfang August in Oslo wegen mutmaßlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Wohnung seiner damaligen Freundin ein erstes Mal festgenommen worden. Høiby gestand, die Frau „unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain“ körperlich angegriffen und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben.

Seitdem wurden die Vorwürfe gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit unter anderem um Misshandlung in engen Beziehungen mit zwei weiteren Frauen ausgeweitet. So meldete sich noch im August mit Juliane Snekkestad eine weitere Ex-Freundin zu Wort und erhob auf Instagram schwere Vorwürfe. Der 27-Jährige soll psychische und physische Gewalt ausgeübt und dadurch ein Trauma bei der 29-Jährigen ausgelöst haben.

Vergewaltigungsvorwürfe: Marius Borg Høiby wieder in Haft

Wie das norwegische Blatt „Se og Hør“ berichtet, wurde Marius Borg Høiby nun erneut angeklagt und am Montagabend festgenommen. Laut Osloer Polizei habe er gegen einen Strafrechtsparagraphen verstoßen, „der Geschlechtsverkehr mit einer Person betrifft, die bewusstlos oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, sich zu wehren“. Diese neuen Informationen hätten sich während der laufenden Ermittlungen ergeben. Die Polizei bestätigte in einer Presseaussendung die Festnahme von Mette-Marits Sohn. Eine offizielle Stellungnahme von Marius Borg Høiby zu den neuen Vorwürfen steht noch aus.

Høiby wuchs zwar zusammen mit seinen Halbgeschwistern aus der Ehe von Mette-Marit und Norwegens Kronprinz Haakon (51) auf, der 20-jährigen Prinzessin Ingrid Alexandra und dem 18-jährigen Prinz Sverre Magnus. Anders als die beiden bekleidet er aber keine öffentliche Rolle im norwegischen Königshaus.