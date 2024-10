Am Montag erstrahlte die deutsche Bundeshauptstadt in royalem Glanz: Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des nordischen Botschaftskomplexes reisten die skandinavischen Royals an und überstrahlten die Festivitäten. Mit von der Partie waren König Frederik (56) und Königin Mary von Dänemark (52), Kronprinz Haakon (51) und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (51) und Kronprinzessin Victoria (47) sowie Prinz Daniel von Schweden (51).

Mary, Mette-Marit und Victoria zeigten sich stilsicher

Das Sextett zeigte sich vor Ort gut gelaunt, besonders die Damen sorgten mit farbenfrohen Roben für Begeisterung. Den Anfang machte das dänische Königspaar, sie waren bereits am Vormittag zu Besuch im Schloss Bellevue. Dort trafen sie auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frau Elke Büdenbender. Königin Mary setzte auf ein babyblaues Outfit mit farblich abgestimmtem Haarreif.

Skandinavische Royals in Berlin:

Auf dieses Accessoire setzten auch die anderen Royal-Damen, Kronprinzessin Victoria trug ein beerenfarbenes Pendant zu ihrem Kostüm, Kronprinzessin Mette-Marit erschien ebenfalls mit XXL-Haarreif. Die künftige Monarchin lächelte alle Negativschlagzeilen der vergangenen Monate weg, im Sommer war ihr Sohn Marius verhaftet worden. Ihm droht ein Gerichtsverfahren.

Prunkvoller Gala-Abend mit skandinavischen Royals

Am Abend wurde zu einer Gala geladen, für die sich die skandinavischen Royals ordentlich in Schale geschmissen haben. Während die Männer zu einem klassischen Smoking griffen, setzten die Damen abermals auf Farbe. Victoria strahlte in einer violetten Robe, Mary zog mit ihrem roten Kleid die Blicke auf sich und Mette-Marit erschien in einem gemusterten Kleid.