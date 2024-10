Mit einer süßen Liebesbotschaft an ihren Ehemann Jack Brooksbank überraschte Prinzessin Eugenie auf ihrem Instagram-Account. Anlass war der 6. Hochzeitstag des Paares, das am 12. Oktober 2018 in Windsor geheiratet hatte. Zu einem bislang unveröffentlichten Schwarz-Weiß-Foto, das die beiden bei einem innigen Kuss zeigt, schreibt sie: „Der beste Tag, an dem ich dich geheiratet habe... alles Gute zum 6. Jahrestag, meine Liebe. ❤️❤️❤️❤️💍💒 @divinedayphotography“.

Die Nichte von König Charles III. und Jack Brooksbank traten 2018 in der St. George’s Chapel auf Windsor Castle vor den Traualtar. Nur wenige Monate, nachdem an selber Stelle Prinz Harry und Meghan Markle geheiratet hatten. Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann haben inzwischen zwei Kinder, August (3) und Ernest (1).

Ein zweites Kind wird auch bald ihre ältere Schwester, Prinzessin Beatrice (35), zur Welt bringen. Erst vor kurzem gab diese bekannt, dass sie und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi nach Tochter Sienna Elizabeth ein weiteres Kind erwarten.