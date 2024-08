Schloss Possenhofen am Starnberger See in Bayern ist untrennbar und tief mit der österreichischen Geschichte verbunden. Kaiserin Elisabeth, damals noch Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, verbrachte in der Wohnung im zweiten Stock des Anwesens ihre Kindheit.

Genau diese Wohnung steht bereits seit mehreren Monaten zum Verkauf. Noch hat sich niemand gefunden, der die rund 5,2 Millionen Euro bezahlen möchte, die als Verkaufspreis angeschlagen sind. Auch Prinz Frédéric von Anhalt nicht, trotzdem will er wortwörtlich auf Sisis Spuren wandeln. Denn der Deutsch-Amerikaner ist am Kauf der Immobilie interessiert, wie er der „Abendzeitung München“ verriet. Sein Angebot: 3,5 Millionen Euro.

Prinz Frédéric von Anhalt will einen Teil von Schloss Possenhofen in seinen Besitz bringen © IMAGO / Eventpress Kochan

Schmerzgrenze für Sisi-Wohnung bei vier Millionen Euro

„Kein Angebot ist bisher höher als meins. Ich hoffe, dass ich den Zuschlag irgendwann bekomme“, sagte von Anhalt. Sisis Wohnung sei „schon zu lange auf dem Markt“, daher sei er auch optimistisch, dass sein Angebot genügen werde. Für Immobilien Riedel bzw. die Eigentümerin läge die Schmerzgrenze laut „AZ“ bei vier Millionen Euro, darunter gäbe es keinen Verkauf des 270 Quadratmeter großen Objekts.

Sollte der 81-Jährige den Zuschlag bekommen, hätte er den Plan, seinen Lebensmittelpunkt von Hollywood an den Starnberger See zu verlegen. Wie es sich anfühlen könnte, etwas südlich von München zu leben, testete der Adoptiv-Prinz vor einigen Wochen. „Ich wollte den Flair genießen und alles aufsaugen, um ein Gefühl für diese Traumgegend zu bekommen“, berichtete er über seinen Urlaub in Bayern.

Aktuell lebt er in einer Luxuswohnung in Los Angeles, in der er laut eigener Aussage 18.000 Dollar Miete pro Monat bezahle.