Die Aussichtswarte auf dem Tressenstein ist ein ebenso imposantes wie auch geschichtsträchtiges Bauwerk hoch über Bad Aussee. Der dreistöckige Holzturm bietet einen schönen Ausblick auf das gesamte Ausseerland. Sogar Kaiserin Elisabeth soll vom herrlichen Panorama angetan gewesen sein.

Bereits im Jahr 1907 wurde die erste Aussichtswarte eröffnet. Nachdem der baufällige Turm wieder abgetragen wurde, entstand in den 1950er-Jahren eine zweite Aussichtsplattform. Auch dieses Bauwerk überdauerte die Zeit nicht, und so wurde zu guter Letzt ein neuer, 14 Meter hoher Holzturm gebaut, der 2013 eingeweiht wurde. Die Aussicht auf den Grundlsee über die Trisselwand bis zum Altausseer See, in dem sich der Loser spiegelt, lockt nach wie vor zahlreiche Besucher an.

Die Wanderung startet im Ortszentrum von Bad Aussee. Es geht quer durch das Zentrum in Richtung der Pfarrkirche St. Pauli Bekehrung. Hier queren wir die Traun in Richtung Hanischbühel. Wir wandern an der ehemaligen Sprungschanze vorbei und gelangen nach einem steileren Waldstück zum Hanischbühel. Nun folgen wir der Markierung zum Tressensattel.

Nachdem wir die Straße, die von Grundlsee nach Altaussee führt, überquert haben, geht es zum Anwesen „Gratschner“ und weiter zu den Häusern am Lamersberg. Der Weg führt an typischen Ausseer-Häusern vorbei zum Sattel. Nun halten wir uns nach links zum Tressenstein. Ein steiler, aber gut markierter Steig bringt uns zur Aussichtswarte (1201 m). Der kaiserliche Blick reicht vom Altausseer See zum Grundlsee und weiter zu den umliegenden Bergen bis hin zum Dachsteinmassiv.