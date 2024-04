Das Leben von Kaiserin Elisabeth fasziniert seit jeher die Menschen, bei Auktionen werden immer wieder Gegenstände von „Sisi“ um viel Geld versteigert. Wer das nötige Kleingeld hat, kann nun aber sogar in die Räumlichkeiten ziehen, in denen die Kaiserin aufgewachsen ist. Denn ihr Vater, Herzog Max Joseph, lebte mit seiner Familie im bayrischen Schloss Possenhofen am Starnberger See. Seinen Ursprung hat das Schloss laut Immobilien Riedel, das auch für den Verkauf der Wohnung zuständig sind, im Jahr 1536 - vor 44 Jahren wurde das gesamte Anwesen jedoch saniert und in Eigentumswohnungen umgewandelt.

Eine dieser Wohnungen steht nun zum Verkauf, und zwar jene, in der die Privatgemächer von Herzog Max Joseph zu finden waren. Mit einer Größe von 270m² auf der Beletage finden die zukünftigen Besitzer unter anderem zudem einen offenen Kamin, Deckenstuck, Sprossen-Kastenfenster und Kassettentüren. Außerdem gehört zum Objekt noch ein ca. 252m² großes nicht ausgebautes Dachgeschoss. Natürlich ist auch privater Seezugang dabei.

Ganz billig ist die Wohnung, die im zweiten Stock liegt, jedoch nicht: Der Kaufpreis beträgt mit insgesamt drei Stellplätzen 5,2 Millionen Euro.