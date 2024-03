Die österreichische Kaiserin Elisabeth (1837 - 1898) war oft auf Reisen. „Sisi“ besuchte auch den heute oberitalienischen und damals noch österreichischen Badeort Grado, der ihr jetzt – nach der Benennung eines Strandes – ein weiteres Denkmal setzt. Bis 26. Mai ist in der Casa della Musica (im Haus der Musik) eine Ausstellung über das Leben der Kaiserin zu sehen.

Kuratorin Marina Bressan präsentiert Sisi als moderne Frau. „Es bedeutete für sie Freiheit, praktische Kleidung anzuziehen, männlich behafteten Sport zu praktizieren, nackt zu schwimmen, aber vor allem, sich frei zu bewegen und sich weiterzubilden, um den Horizont zu erweitern und depressive Augenblicke zu überwinden“, sagt Bressan. Sie wird im April jeden Sonntag um 16.30 Uhr auch in deutscher Sprache persönlich durch die Ausstellung führen, ebenso am 5., 12. und 19. Mai.

Gezeigt werden bei freiem Eintritt Bilder, ein Kleid und viele weitere Gegenständen aus privaten Sammlungen zeigt. Die Ausstellung in der Casa della Musica auf der Piazza Biagio Marin ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 16 bis 19.30 Uhr geöffnet, ebenso am 1., 2. und 26. April sowie am 2., 3., 10., 17. und 24. Mai.