In Lignano wird eine Großbaustelle eingerichtet: Denn die Terrazza a Mare, neben dem Leuchtturm Faro rosso eines der Wahrzeichen des beliebten italienischen Badeortes an der Adria, wird komplett erneuert. Der Stadtrat erteilte den Auftrag an die in der Ausschreibung bestgereihte Firmna der Firma Setten Genesio S.P.A., somit können die Arbeiten beginnen. Wie Telefriuli berichtet, wird der Strand rings um die Baustelle heuer in der Badesaison gesperrt sein. Die Pavillons und Sonnenschirme werden ins sogenannte Strandbüro 7 verlegt. Der Baufortschritt soll außerdem in Echtzeit auf Großbildschirmen projiziert werden.

Auf der Facebook-Seite „Terrazza a Mare - Lignano Sabbiadoro“ wurde mittlerweile auch ein Bild veröffentlicht, das zeigt, wie die Terrazza, die eine Bar und ein Restaurant beherbergt, in Zukunft aussehen soll.

Wie Friuli Sera berichtet, soll das Bauwerk um insgesamt 14 Millionen Euro komplett erneuert und dadurch sicherer, widerstandsfähiger gegen die Meeresumwelt und gegen Erdbeben sowie funktionaler werden. Tourismusstadtrat Sergio Emidio Bini lobte laut girofvg.it die Pünktlichkeit und Effizienz beim Abschluss des Verfahrens - obwohl sich der Bau, mit dem man bereits im Herbst 2023 beginnen wollte, aufgrund der Komplexität des Vorhabens verzögert hatte. Fertiggestellt werden soll die neue Terrazza a Mare im Sommer 2025.