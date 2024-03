Die warme Jahreszeit naht und damit steigt auch die Lust auf Ausflüge ans Meer. Touristikern bereitet jetzt aber eine Straßensperre zwischen Norditalien und dem Kärntner Gailtal Sorgen. Denn seit einem Felssturz Anfang Dezember ist der Plöckenpass auf italienischer Seite gesperrt - und das bis voraussichtlich Ende des Jahres. Nicht nur die Unternehmer der Betriebe, die direkt an der Straße „52 bis“ liegen, bangen ums Geschäft. Sogar bis in die beliebten Badeorte an der Adria reicht die Sorge um Umsatzeinbußen.