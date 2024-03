Seit drei Monaten ist der Plöckenpass nach einem gewaltigen Felssturz auf der italienischen Seite unpassierbar. Die Auswirkungen dieser Sperre spürt die Obergailtaler Wirtschaft massiv. „Alle Betriebe in unserer Marktgemeinde leiden darunter, es gibt viel weniger Bewegung in den Orten, weit weniger Kunden- und Gästefrequenz. Die italienischen Kunden wie die durchreisenden Gäste sind komplett ausgefallen“, bringt es Adolf Klauss, Obmann des Vereins „So viel mehr Kötschach-Mauthen“, auf den Punkt. Die Betriebe seien branchenmäßig zwar unterschiedlich betroffen, die Sperre allein in den vergangenen Monaten habe den Betrieben ein dickes Minus beschert.