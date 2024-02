In Wahlkampfzeiten übertreffen sich Politiker gerne gegenseitig mit Ideen und Plänen. In der Region Friaul-Julisch Venetien werden im Juni in rund 80 Gemeinden Bürgermeistersessel vergeben. Thema ist auch der Plöckenpass, der auf italienischer Seite im Dezember des Vorjahres bei einem Felssturz verschüttet worden und seither nicht befahrbar ist. Jetzt ist um die Grenzstraße zwischen dem Gailtal und Friaul, die für beide Grenzregionen wirtschaftlich von großer Bedeutung ist, erneut eine politische Diskussion entbrannt.