Es gibt erfreuliche Nachrichten aus dem japanischen Königshaus: Ex-Monarchin Michiko durfte das Krankenhaus verlassen und wieder nach Hause zurückkehren. Die 89-Jährige war Anfang Oktober in ihrer Residenz gestürzt und hatte sich den rechten Oberschenkel gebrochen.

Gesundheitliche Probleme

Sie musste in den letzten Tagen in einer örtlichen Klinik behandelt werden. Die Mutter des amtierenden Kaisers Naruhito hatte in den vergangenen Jahren mehrmals mit gesundheitlichen Problemen kämpfen. 2019 musste sich die ehemalige Monarchin einer großen Operation unterziehen, zuvor war bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden. Zuvor hatte sie Magenprobleme, litt an Darmblutungen.

Immer an ihrer Seite ist Ehemann Akihito (90), die beiden sind seit 1959 verheiratet und haben die Monarchie in den letzten Jahren ihrer Regentschaft reformiert. Zuvor war das Königshaus sehr distanziert, nun gelten die japanischen Royals als volksnah und erfreuen sich an großer Beliebtheit.