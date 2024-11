Wer mit wem und wo? Auch in dieser Woche sorgten Stars und Sternchen wieder für Gesprächsstoff. Wir blicken zurück und haben für Sie die wichtigsten Nachrichten der Woche!

In aller Kürze:

Jedes Jahr beeindruckt Heidi Klum mit einem außergewöhnlichen Halloween-Kostüm. Heuer verwandelte sie sich mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz in Frau und Herr E.T.

Stefan Raab, sein neuer Haussender RTL und die ARD schließen sich zusammen, um beim deutschen Vorentscheid unter dem Titel „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ einen möglichen Gewinner für das Wettsingen in Basel zu finden.

Stefan Raab © IMAGO

In New York wurde bei einem Lookalike-Wettbewerb der beste Doppelgänger des Hollywood-Schauspielers Timothée Chalamet gesucht – Polizeieinsatz und Überraschungsbesuch inklusive.

In dem neuen Dokumentarfilm erzählt Prinz William, wie seine Mutter, Prinzessin Diana, ihn und Harry als Kinder in eine Unterkunft für obdachlose Menschen in London mitnahm, um ihnen die Realität des Lebens außerhalb des Palastes zu zeigen.

Mutterfreuden bei Schauspielerin Margot Robbie. Die 34-Jährige ihr erstes Kind zur Welt – einen Buben. Vater Tom Ackerley (34), ein britischer Filmproduzent, wurde bereits nahe ihres Anwesens in Venice Beach gesichtet, als er Windeln und weitere Babyutensilien besorgte.

Die US-Amerikanerin wurde 79 Jahre alt. Ihre größten Erfolge feierte sie an der Seite von Dustin Hoffman und Michael Keaton in den 1980er-Jahren. Die MS-Erkrankung zwang sie zum Karriereende.

Die Schlagersängerin postete auf Instagram ein Video, das die für sie schönste Überraschung bei ihrem Gastspiel zeigt. Melissa Naschenweng rechnet aber mit Neidern und Kritikern ab.

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin macht einmal mehr Schlagzeilen.

Andreas Gabalier versüßt seinen Fans heuer das Warten aufs Christkind mit einem ganz besonderen Geschenk - seinem eigenen Adventkalender.

Andreas Gabalier © APA/dpa/Hendrik Schmidt

Meine Empfehlung der Woche: Geist von Hollywoodlegende soll Hotel in Los Angeles heimsuchen

Marilyn Monroe verstarb 1962 im Alter von nur 36 Jahren. Seither gab es mehrere Sichtungen in einem Hotel in Los Angeles. Ihr Tod gibt bis heute Rätsel auf.

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!