Anhören In Kürze

Schauspieler John Stamos wollte eigentlich nur Solidarität für seinen krebskranken Freund und Serien-Bruder Dave Coulier zeigen. Doch die Aktion sorgte für eine Welle an Negativkommentaren.

Er durchlebt wohl gerade die schwierigsten Wochen seines Lebens, bei „Full House“-Star Dave Coulier (65) wurde ein Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 diagnostiziert. Der Schauspieler, der durch die Rolle des Onkel Joey große Bekanntheit erlangte, spricht in einer US-Talkshow über die letzten Wochen. „Ich fühlte mich, als hätte ich einen Schlag in die Magengrube bekommen, ich dachte, das passiere mir nie. Man hört immer nur, dass es jemand anderem passiert ...“

John Stamos und Dave Coulier: Solidarisches Foto sorgt für Kritik

Der Krebs hätte bisher nicht gestreut und Coulier hat bereits mit der Chemotherapie begonnen. Eine große Unterstützung in dieser schwierigen Zeit sei seine Frau Melissa Coulier (41), die beiden sind seit 2014 verheiratet. Auch Serienkollege John Stamos wollte seinem „Bruder“ in dieser Phase beistehen und postete ein gemeinsames Foto.

„Es gibt nichts Besseres, als eine Glatzenkappe aufzusetzen und meine Photoshop-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, um etwas Liebe und Solidarität für meinen Bruder @dcoulier zu zeigen. Du handhabst das mit so viel Kraft und Positivität - es ist inspirierend. Ich weiß, dass du das überstehen wirst, und ich bin stolz darauf, bei jedem Schritt bei dir zu sein.“

Obwohl der Schauspieler eigentlich Solidarität für Coulier zeigen wollte, der sich mittlerweile eine Glatze rasiert hat, geht die Aktion nach hinten los. Stamos erntet einen regelrechten Shitstorm, zahlreiche User finden das Foto alles andere als lustig. Sie kritisieren den 61-Jährigen auf das Härteste, viele kommentieren, er solle sich aus Solidarität wirklich die Haare abrasieren.

Coulier „habe laut gelacht“

Coulier selbst versteht den Unmut der Netzgemeinde nicht und verteidigt die Aktion seines Serien-Bruders. „Ich bin traurig wegen all der negativen Kommentare, gerade jetzt, wo ich meine Reise mit dem Krebs beginne.“ Für ihn sei es genau das, was er in dieser schwierigen Phase brauche: „John weiß, wie er mich aufmuntern kann, und ich habe laut gelacht, als er mit einer Glatzen-Kappe ankam – er ist ein wahrer, liebevoller Freund und Bruder.“