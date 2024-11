Schock-Nachricht von Schauspieler James van der Beek. Der ehemalige „Dawson‘s Creek“-Darsteller machte seine Krebsdiagnose öffentlich. In einem ausführlichen Statement auf Instagram beschreibt der einstige Protagonist einer der beliebtesten Teenie-Serien aller Zeiten, wie es ihm derzeit geht.

Van der Beek: „Es ist Krebs“

„Jedes Jahr erhalten etwa 2 Milliarden Menschen weltweit die Diagnose Krebs. Und ich bin einer von ihnen“, so der 47-Jährige. Eigentlich war geplant, mit dem renommierten People-Magazin ausführlich über seine Krankheit zu sprechen und die Diagnose öffentlich zu machen, um „Bewusstsein zu schaffen und meine Geschichte zu meinen eigenen Bedingungen zu erzählen“, so Van der Beek weiter. Dieser Plan musste geändert werden, als er erfuhr, dass ein Boulevardblatt die Information früher veröffentlichen würde.

Van der Beek schreibt weiter: „Bisher habe ich das privat bewältigt, habe mich in Behandlung begeben und kümmere mich mit größerem Fokus als je zuvor um meine ganzheitliche Gesundheit.“ Er sei an einem guten Punkt und fühle sich stark, so der 47-Jährige. Begleitet wird das Posting von einigen privaten Bildern.

James van der Beek ist seit 2010 mit Kimberly Brook verheiratet, gemeinsam hat das Paar vier Töchter und zwei Söhne.

Berühmt geworden durch „Dawson‘s Creek“

An den großen Erfolg der Serie „Dawson‘s Creek“, mit der er - als Hauptfigur Dawson Leery - und seine Co-Stars Katie Holmes, Michelle Williams und Joshua Jackson berühmt wurden, konnte er nicht mehr anschließen. Dennoch wirkte er nach dem Ende der Serie in verschiedenen Projekten. Er spielte unter anderem in der Serie „CSI: Cyber“ und hatte eine Rolle in der britischen Comedy-Serie „Carters Get Rich“. Außerdem kreierte, schrieb und produzierte er die Serie „What Would Diplo Do?“. Zuletzt war er in der Horrorkomödie „Bad Hair“ zu sehen und nahm an der 28. Staffel von „Dancing with the Stars“ teil​​.