Schauspielerin Olivia Munn (44) hat eine schwere Zeit hinter sich. Mitte März sprach sie erstmals öffentlich über ihre Krebserkrankung und postete Bilder aus dem Krankenhaus – nicht zuletzt, um ihren Überlebenskampf für ihren zweijährigen Sohn zu dokumentieren.

„Wenn ich es nicht schaffe, möchte ich, dass mein Sohn, wenn er älter wird, weiß, dass ich dafür gekämpft habe, hier zu sein“, erzählte die Schauspielerin damals in einem Interview im US-Fernsehen. In den letzten Monaten musste sich die 44-Jährige schließlich einigen Operationen unterziehen, darunter einer beidseitigen Mastektomie und einer Gebärmutterentfernung.

Baby-News

Nun überraschte Olivia Munn ihre Fans jedoch mit wunderbaren Neuigkeiten. Die Schauspielerin und ihr Ehemann John Mulaney (42) posteten auf Instagram ein gemeinsames Bild mit einem Neugeborenen im Arm und gaben dazu freudestrahlend die Geburt ihrer Tochter bekannt: „Méi June Mulaney kam am 14. September 2024, dem Jahr des Drachens, auf die Welt“.

Ihre Tochter wurde von einer Leihmutter ausgetragen, da die Schauspielerin nach ihrer schweren Erkrankung keine eigenen Kinder mehr bekommen kann. Diese Tatsache löste bei der 44-Jährigen jedoch gemischte Gefühle aus. „Ich hatte so viele tiefgreifende Emotionen in mir, weil ich nicht in der Lage war, meine Tochter auszutragen. Als ich unsere Leihmutter zum ersten Mal traf, sprachen wir von Mutter zu Mutter. Sie zeigte mir so viel Gnade und Verständnis, dass ich wusste, dass ich einen echten Engel gefunden hatte“, findet der „X-Men“-Star offene Worte.

Hochzeit im Juli

Olivia Munn und US-Comedian John Mulaney sind seit 2021 ein Paar. Erst im Juli dieses Jahres gaben sie sich im kleinsten Kreis das Jawort. Mit dabei waren nur der zweijährige Sohn des Paares sowie eine weitere gute Freundin. Mulaney war während Munns schwerer Erkrankung einer ihrer größten Unterstützer. „Ehrlich, er ist einfach der beste Mensch. Er begegnet allem im Leben mit so viel Mitgefühl und Verständnis“, schwärmte die Schauspielerin vor Monaten öffentlich über den US-Comedian.

Die 44-jährige Schauspielerin mit vietnamesischen sowie deutsch-irischen Wurzeln stammt gebürtig aus Oklahoma. Einen Großteil ihrer Kindheit verbrachte Olivia Munn in Tokio.