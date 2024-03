Es erfordert viel Mut, seine Krankengeschichte öffentlich zu machen. Gerade, wenn man all das so lange für sich behalten hat. Als Schauspielstar Oliva Munn (43) am Sonntagabend über den Teppich der Oscar-Verleihung lief, war ihr nichts anzumerken. Sie begeisterte mit ihrem glamourösen Look die Fotografen.

Offene Wort auf Instagram

Doch etwas lag der Mutter eines Sohnes schwer auf der Seele. Die 43-Jährige, die aus Filmen wie „X-Men“, „Zoolander 2“ oder „Magic Mike“ bekannt ist, hat beschlossen, ganz offen über ihre Erkrankung zu sprechen. Nicht zuletzt, um anderen Mut zu machen. „Ich hoffe, dass es anderen helfen wird, Trost, Inspiration und Unterstützung auf ihrer eigenen Reise zu finden“.

In einem aktuellen Instagram-Posting teilte Munn ihren Fans mit, dass sie 2023 die Diagnose Brustkrebs bekam. Die Ärzte wurden im Rahmen einer Routineuntersuchung darauf aufmerksam.

Munn war trotz Schockdiagnose positiv gestimmt und beschloss gegen den Krebs zu kämpfen. Sie musste sich in den letzten zehn Monaten vier Operationen unterziehen. Unter anderem mussten ihr beide Brüste entfernt werden (Mastektomie).

Bewegende Bilder aus dem Krankenhaus

Nun ist die Schauspielerin bereit, ihre Geschichte zu erzählen. „Ich musste erst mal durchatmen und das Schwierigste überstehen, bevor ich es teile“, schreibt sie unter das Posting. Dazu stellt sie einige Bilder von diversen Krankenhausaufenthalten. Eine große Stütze in dieser schweren Zeit sind wohl Ehemann John Mulaney (41) und Sohn Malcolm (2).