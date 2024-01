Es gibt gute Neuigkeiten von Schauspielerin Shannen Doherty (52), der „Beverly Hills, 90210“-Star hätte im Kampf gegen den Krebs einen entscheidenen Durchbruch erzielt. Sie spricht sogar von „einem Wunder“.

Vor mittlerweile knapp neun Jahren stellte eine Brustkrebsdiagnose das Leben der Schauspielerin komplett auf den Kopf. Doherty kämpfte zuerst erfolgreich gegen die Erkrankung, die zwischenzeitlich auch Metastasen in ihrem Körper bildete, an. 2017 erklärte sie, dass sie die Krankheit im Griff habe. 2020 kehrte der Krebs allerdings im vierten Stadium zurück – diesmal unheilbar.

Offener Umgang mit Krankheit

Seither sprach die Schauspielerin sehr offen über ihren Zustand und ließ ihre Fans auch immer wieder an aktuellen Entwicklungen teilhaben. Ende letzten Jahres startete sie ihren eigenen Podcast, in „Let’s Be Clear“ thematisiert sie ihren Alltag mit der lebensbedrohlichen Erkrankung, plaudert mit ehemaligen Serienkollegen und Ärzten.

In der aktuellen Folge spricht sie mit Dr. Amin Mirhadi über ihre neue Behandlung, die laut eigener Aussage überraschend angeschlagen hätte. „Ich bekomme eine neue Krebsinfusion und nach vier Behandlungen haben wir zuerst keinen wirklichen Unterschied gesehen. Aber nach der sechsten oder siebten Behandlung konnten wir tatsächlich feststellen, dass die Blut-Hirn-Schranke durchbrochen wurde.“

Die Blut-Hirn-Schranke schützt das Gehirn vor Giftstoffen. Doch sie verhindert auch die medikamentöse Behandlung von Hirntumoren und anderen Krankheiten. Da Doherty unter anderem Metastasen im Hirn habe, sei dieser Durchbruch essenziell für den weiteren Verlauf ihrer Krebserkrankung.

Die 52-Jährige ist wieder voller Lebensmut und sieht den Behandlungserfolg als ein „Zeichen Gottes“. Sie wolle weitermachen und mit vollem Einsatz gegen den Krebs kämpfen.