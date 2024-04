In einem kürzlich erschienenen Instagram-Post teilte die Schauspielerin Olivia Munn mit, dass sie an einem aggressiven Brustkrebs erkrankt ist. „In den vergangenen zehn Monaten hatte ich vier Operationen, unzählige Tage im Bett und ich habe mehr über Krebs, Krebsbehandlung und Hormone gelernt, als ich mir je hätte vorstellen können“, schrieb die 43-Jährige im März auf Instagram. Munn moderierte von 2006 bis 2010 mehrere Fernsehshows des Senders G4, unter anderem „Attack of the Show“. Von 2010 bis 2011 war sie Korrespondentin bei „The Daily Show“. Vor der Kamera stand sie in „Iron Man 2“, „Zoolander 2“, den Serien „Six“ oder „The Newsroom“.

Munn beschrieb, wie sie Ende Mai des Vorjahres nach einer zehnstündigen Operation aufwachte, während der ein mandarinengroßes Karzinom entfernt wurde, was ihre Entscheidung zur Mastektomie bestätigte.

„Ich war niemand, der sich vor dem Tod fürchtete,“ so die Schauspielerin. „Ein kleines Baby zu Hause zu haben, machte aber alles noch viel angsteinflößender.“ Laut dem Magazin „People“ hätte sie zwei Wochen nach der Diagnose in Deutschland an einem neuen Film arbeiten sollen. „Man lernt, dass es dem Krebs egal ist, wer man ist. Es ist ihm egal, ob man ein Baby hat oder ob man keine Zeit hat“, so Munn. „Er kommt auf dich zu, und du hast keine andere Wahl, als dich ihm entgegenzustellen“.

Sie habe die Diagnose zunächst nicht öffentlich machen wollen, habe dies nun aber doch getan in der Absicht, Betroffenen Mut zu machen - und vor allem um Frauen dazu zu bringen, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Es gehe ihr derzeit soweit gut. „Ich hatte Glück. Wir haben es früh genug entdeckt, so dass ich Optionen hatte“, so Munn, die sich auch seit vielen Jahren als Tierschützerin engagiert und in Kampagnen gegen Pelztierfarmen und Zirkustierhaltung für PETA kämpfte.

Die Schauspielerin entschied sich gegen eine sofortige rekonstruktive Operation, um ihrem Körper Zeit zur Erholung zu geben. Eine Woche nach dem Eingriff konfrontierte sie sich bei einer Nachsorgeuntersuchung erstmals im Spiegel mit ihrem veränderten Aussehen. In einem Interview mit der Zeitschrift „People” schildert Munn den Schock, den sie dabei erlebte: „Ich sah mich zum ersten Mal und stand unter Schock. Es war unglaublich hart“, verrät sie. „Es war ein Schock für mein System. Es fiel mir so schwer, ich erinnere mich, dass ich (...) in den Spiegel schaute und einfach keine Emotionen hatte, sondern nur das aufnahm, was (der Arzt) sagte“, so die Partnerin von Comedian John Mulaney, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Wieder zu Hause sei sie „einfach zusammengebrochen“, so Munn.

Im Herbst vergangenen Jahres ließ die Schauspielerin die Rekonstruktion schließlich durchführen. Ihr Körper sei nicht mehr so wie vorher, sagte Munn im Interview, aber das sei für sie in Ordnung.

In Österreich erkrankt jede achte Frau im Lauf ihres Lebens an Brustkrebs. Das bedeutet rund 5.600 Neudiagnosen pro Jahr.