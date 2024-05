Mitte März teilte die Schauspielerin Olivia Munn in sozialen Medien mit, dass sie an einem aggressiven Brustkrebs erkrankt ist. „In den vergangenen zehn Monaten hatte ich vier Operationen, verbrachte unzählige Tage im Bett und ich habe mehr über Krebs, Krebsbehandlung und Hormone gelernt, als ich mir je hätte vorstellen können“, schrieb die 43-Jährige auf Instagram. Später folgte eine fünfte OP, nach einem Eingriff soll Munn sogar zusammengebrochen sein.

Jetzt erzählte sie in der US-amerikanischen Sendung „Good Morning America“, dass sie ihren Kampf gegen die Krankheit für ihren zweijährigen Sohn Malcolm dokumentiert. „Wenn ich es nicht schaffe, möchte ich, dass mein Sohn, wenn er älter wird, weiß, dass ich dafür gekämpft habe, hier zu sein“, so die Schauspielerin. „Man möchte, dass die Menschen in seinem Leben, die vielleicht nicht verstehen, was vor sich geht, wissen, dass man alles getan hat, um hier zu sein.“

Einer ihrer größten Unterstützer sei ihr Partner John Mulaney. „Ehrlich, er ist einfach der beste Mensch. Er begegnet allem im Leben mit so viel Mitgefühl und Verständnis“, schwärmt Munn über den US-Comedian. In den schwierigsten Zeiten hätte er sie zum Lachen gebracht. Seit sie ihre Geschichte geteilt hat, hätte ihr auch die öffentliche Unterstützung ein Lächeln ins Gesicht gezaubert – die ganze Erfahrung habe sie außerdem dazu gebracht, freundlicher zu sich selbst zu sein.