Lange haben ihre Fans auf diesen Moment gewartet, nun ist er endlich da. Catherine, die Prinzessin von Wales, nimmt wieder am royalen Leben teil. Das beweisen erste Fotos eines öffentlichen Termins, die die 42-Jährige mit der Fotografin Liz Roboyna zeigen. Kate hatte die junge Frau zusammen mit ihrem Mann William, dem Prince of Wales, empfangen.

„Es war uns ein Vergnügen, Liz heute in Windsor zu treffen. Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide inspiriert hat. Danke, dass du deine Fotos und deine Geschichte mit uns geteilt hast“, schreibt das Paar zu dem Tweet, der mit W&C unterzeichnet ist

Roboyna und Kate teilen ein ähnliches Schicksal. Die junge Fotografin kämpft derzeit gegen einen seltenen und aggressiven Tumor. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) hatte sich Anfang des Jahres aufgrund einer nicht näher konkretisierten Krebserkrankung zurückgezogen und sich seither kaum in der Öffentlichkeit gezeigt. Am 9. September hatte die Prinzessin in einer berührenden Videobotschaft mitgeteilt, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe.

Weitere Termine sind wahrscheinlich

Während ihrer Absenz hatte Kate nur zwei öffentliche Auftritte absolviert. Sie erschien bei Trooping the Colour Mitte Juni und in Wimbledon Mitte Juli. Nun nimmt die Prinzessin ihre Aufgaben wieder auf.

„Mein Fokus ist jetzt, frei von Krebs zu bleiben. Obwohl ich die Chemotherapie beendet habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang, und ich muss weiterhin von Tag zu Tag leben“, hatte sie in ihrer Videobotschaft betont.