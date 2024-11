„Ich fühlte mich, als hätte ich einen Schlag in die Magengrube bekommen, ich dachte, das passiere mir nie. Man hört immer nur, dass es jemand anderem passiert ...“, sagt Dave Coulier. Der Schauspieler ist an Krebs erkrankt. Beim 65-Jährigen wurde ein Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 diagnostiziert.

Krankheit wird zur Achterbahnfahrt

In der US-amerikanischen „Today“-Show meinte Coulier, die Zeit seit der Diagnose fühle sich wie eine „Achterbahn“ an. Zunächst ging der Schauspieler vom Schlimmsten aus, blieb aber klar, wie er erzählt.

Während er auf die genaue Diagnose wartete, sagte er zu seiner Frau Melissa Coulier (41): „Ich habe kein Problem damit, was auch immer die Nachricht sein wird, egal wie verheerend sie ist. ... Ich hatte ein unglaubliches Leben. Ich hatte die unglaublichsten Menschen in meinem Leben. Es war eine außergewöhnliche Reise, und es macht mir nichts aus, wenn sie jetzt zu Ende geht.“

Dann kam jedoch die Erleichterung: Der Krebs hatte sich nicht ausgeweitet und das Lymphsystem nicht verlassen. Mittlerweile hat er auch eine Chemotherapie begonnen. „Es gibt Tage, an denen ich mich unglaublich fühle“, sagte Coulier, der in Full House Onkel Joey spielte. „Dann gibt es andere Tage, an denen ... ich mich einfach hinlege.“

Voraussichtlich wird die Behandlung bis Februar 2025 dauern. Auch wenn er zunächst Angst hatte, dürften mittlerweile die Heilungschancen gut stehen.