Die Survival-Show „7 vs. Wild“ begeistert seit Jahren Millionen Zuschauer. Die neue Staffel verursachte jedoch Shitstorms gegenüber den Teilnehmern.

Survival-Show mit Influencern: Was ist los bei 7 vs. Wild?

Seit vier Staffeln begeistert die Survivalsendung „7 vs. Wild“ ihr Publikum. Bei der Sendung werden sieben Personen – meist bekannte Persönlichkeiten aus den sozialen Medien – weit entfernt von der Zivilisation ausgesetzt und müssen versuchen, einen gewissen Zeitraum zu überleben. Das Format wird auf Amazon Prime, Amazon Freevee und YouTube ausgestrahlt und sorgt in diesem Jahr für besonders viel Aufregung. Was war passiert?

In der aktuellen Staffel wurden die sieben Promis als Gruppe an einem Flugzeugwrack in Neuseeland ausgesetzt und sollten 14 Tage dort ausharren. Die Gruppe ist recht divers und die Gruppenmitglieder sind mehr oder weniger gut für das Szenario geeignet. Auf der einen Seite gibt es die deutschen Influencer Julia Beautx, Lets Hugo, Selfie Sandra und Flying Uwe, die für ihre Fitness-, Unterhaltungs- oder Gaming-Videos bekannt sind. Auf der anderen Seite gibt es die Survival-Experten Joe Vogel und Stefan Hinkelmann sowie den Extremsportler Joey Kelly.

Angespannte Gruppendynamik

Da die Promis als Gruppe ausgesetzt wurden, ergab sich gleich zu Beginn die Frage, ob man sich aufteilt oder zusammenbleibt. Schnell war klar, dass man, unter anderem wegen der niedrigen Temperaturen, zusammenbleiben möchte. Diese Gruppendynamik sorgte im Laufe der Staffel für erhöhte Spannungen zwischen den beiden Survival-Experten.

Der Hauptpunkt der Diskussion: Während Stefan Hinkelmann darauf bestand, dass man einen anderen Ort für das Teamlager suchen soll, weil der aktuelle Ort zu kalt sei, hielt Vogel dagegen und meinte, dass man versuchen sollte, die ersten Tage zu überstehen. Dieses Thema war der Ausgangspunkt zahlreicher Querelen und Anschuldigungen zwischen Hinkelmann und Vogel. Die restliche Gruppe hat sich hinter Vogel positioniert.

Den Höhepunkt erreichte die Auseinandersetzung als das Feuerholz, das Hinkelmann am Abend rund um das Lagerfeuer gestapelt hat, um es zu trocknen, in das Feuer fiel und sich das Holz entzündete. Die Folge war, dass auch das Flugzeug zu brennen begann. Daraufhin zog Hinkelmann frühzeitig die Reißleine und verabschiedete sich in Folge 6 von der Gruppe und beendete sein „7 vs. Wild“-Abenteuer. Mittlerweile haben sich auch die Influencer Selfie Sandra und Lets Hugo aus dem Camp verabschiedet - jedoch aus gesundheitlichen Gründen.

Die Spannungen zwischen den beiden Survival-Experten sorgten für emotionale Diskussionen zwischen den Fans. Unter anderem auch deswegen, weil die Teilnehmer und der Produzent des Formats, Fritz Meinecke, die aktuellen Folgen auf ihren Social-Media-Kanälen und in ihren Livestreams kommentieren. Generell wird kritisiert, dass die Sendung durch die Gruppendynamik weniger als Survivalsendung, sondern mehr als Realityshow wahrgenommen wird.

Gewalt- oder Morddrohungen

Vor allem zwischen den Fans von Joe Vogel und Stefan Hinkelmann geht es heiß her. Während Hinkelmann als unsympathisch bezeichnet wird und seine Qualifikationen infrage gestellt werden, wird Joe Vogel als manipulativ und toxisch bezeichnet. Im Interview mit dem deutschen Magazin „Spiegel“ spricht Vogel sogar davon, dass er Gewalt- oder Morddrohungen erhalten habe. „Ich appelliere an die Zuschauer zu verstehen, dass wir da in einer Extremsituation waren. Ich bin aber erschrocken, wie negativ die Reaktionen gegenüber mir und Stefan sind. Manche Leute verstehen nicht, dass das Unterhaltung ist und sie Teil des Publikums sind“, sagt er.