Die Twitch-Streamerin „Anni the Duck“ steht seit nun mehr als zwei Monaten in der Kritik. Auslöser war ein Videoclip ihrer ehemaligen besten Freundin und Streamerkollegin Mowky. Danach haben sich mehrere Personen gemeldet und schwere Vorwürfe gegenüber Anissa Baddour, wie „Anni the Duck“ mit bürgerlichem Namen heißt, geäußert. Missbrauch, Manipulation und Tierquälerei stehen im Raum. Nun hat Mowky ein längeres Video veröffentlicht, in dem sie weitere Vorwürfe ausspricht.

Sieben monatelange Schmierkampagne

Nachdem die Vorwürfe öffentlich gemacht wurden, hat „Anni the Duck“ in ihrem Statement eine Auszeit angekündigt. Ende Juni ging sie jedoch bereits wieder auf Twitch live. „Ich hab das Gefühl gehabt, ich muss einfach wieder was machen“, erklärte die Streamerin. Im Stream redet sie erneut über die Vorwürfe.

In dem lang erwarteten Video von Mowky spricht die ehemalige beste Freundin von Anni über eine Schmierenkampagne gegen sie und widerlegt Aussagen aus Annis Streams. Die Kampagne soll laut Mowky Folgendes beinhaltet haben: Sie wäre nicht mit dem Fame von Anni klargekommen, soll paranoid-schizophren sowie unzurechnungsfähig sein und „schwere Medikamente“ nehmen. Außerdem sei sie gefährlich und gewalttätig, wenn man sie auf ihre Erkrankung anspräche und soll drei Männer vergewaltigt haben.

Toxische Freundschaft

Mowky verneint, dass sie Psychopharmaka nehmen soll und betont, dass sie drei Jahre lang in der Pathologie gearbeitet hat. Dort hätte sie nicht arbeiten können, sollte sie „unzurechnungsfähig“ sein. Auch die angeblichen Vergewaltigungen bestritt sie: „Keiner dieser Männer hat die Vorwürfe je geäußert oder wusste davon. Es ist dermaßen respektlos, über Freunde zu erzählen, dass sie vergewaltigt wurden und das auch noch ohne deren Wissen“, erklärt Mowky.

Die ganze Freundschaft zwischen Anni und ihr sei toxisch gewesen. Mowky erzählt, wie Anni immer mehr Merkmale von ihr kopiert habe, von der Haarfarbe, Headsets mit Tierohren bis hin zum Namen der Katze. Fans von Anni seien dann auf Mowky losgegangen und hätten ihr vorgeworfen, Anni zu kopieren. In dem über eine Stunde dauernden Video zeigt Mowky auch Widersprüche von Annis Aussagen auf.