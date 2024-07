Über eine Million Menschen folgen ihm auf Instagram. Auf YouTube waren es über zwei Millionen, bevor er sich von der Videoplattform zurückgezogen hat. Mois ist in der Influencerszene fest verankert. Zuletzt ist der österreichische Rapper und Influencer jedoch mit wirren Statements aufgefallen. Und jetzt hat seine Ex-Frau schwere Vorwürfe gegenüber Mois geäußert.

Häusliche Gewalt und Todesängste

Im Juni dieses Jahres hat Mois bestätigt, dass er und seine Frau Anisa sich getrennt haben. Seitdem gab es mehrere Ansagen des 33-Jährigen gegen seine Ex-Frau. Unter anderem behauptet Mois, dass Anisa ihn mit dem Rapper „Sun Diego“ betrogen haben soll. Diese hat sich nun in insgesamt zehn Videos auf Instagram über die sieben Jahre Ehe geäußert und geht auf die Vorwürfe ein. Zudem postete sie mehrere Bilder und Polizeiberichte über häusliche Gewalt.

In den Videos spricht Anisa davon, dass ihr Ex-Mann und seine Mutter gewalttätig gegenüber ihr geworden seien, auch in der Schwangerschaft. Bereits am Anfang der Ehe habe sie herausgefunden, dass sie belogen wurde und ihr Mann bereits ein Kind hatte, dass er und seine Familie als seine Schwester ausgegeben haben. „Mit dieser Lüge habe ich meine Ehe begonnen“, erzählt Anisa in den Videos. Auch der Kontakt zu ihrer Familie sei ihr verboten worden.

„Ich habe mich gefühlt wie eine Sklavin“

„Die haben mich nicht mal wie einen Menschen behandelt. Meine Schwiegermutter hat mir gesagt, wann ich aufstehen darf, wann ich sitzen darf, wann ich essen darf. Sie hat mich wie ihren Sklaven behandelt“, erzählt sie in den Videos. Es sei ihr auch während der Schwangerschaft verboten worden, ins Krankenhaus zu gehen.

Auf Instagram postet Mois aktuell zahlreiche Storys und Videos gegen den Rapper Sun Diego und hält daran fest, dass seine Ex-Frau ihn mit ihr betrogen hätte. Einige seiner Follower stellen sich auf seine Seite. Viele aber sind entsetzt von den Vorwürfen und kritisieren, dass er mit seinem Verhalten auch seine Kinder in Gefahr bringt.