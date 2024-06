2024 scheint das Jahr zu sein, in der die deutsche Influencerszene eine Wende durchläuft. Neben Chan von Applewar Pictures und Anni the Duck, reiht sich nun auch Simon Unge in die Reihe der Streamer und YouTuber ein, gegen die schwere Missbrauchsvorwürfe bekannt geworden sind. Gegen den 33-Jährigen, der mit bürgerlichen Namen Simon Wiefels heißt, sind in den letzten Tagen mehrere Vorwürfe geäußert worden. Manipulation, Tierquälerei, psychische Gewalt und Machtmissbrauch steht in dem Raum.

Der Auslöser

Ins Rollen gebracht hat Unge die ganze Thematik selbst. In einem Tweet auf X hat er sich in einem langen Text zu Wort gemeldet und schreibt von drei Frauen in seinem Leben, die ihn systematisch belästigt haben sollen. Motiviert darüber zu sprechen, hat ihn die Thematik rund um Anni the Duck, die sich jetzt aus dem Internet vorübergehend zurückgezogen hat. Auf den Tweet hin haben sich jedoch mehrere Betroffenen zu Wort gemeldet und erheben im Gegenzug Vorwürfe gegen ihn. Unter anderem Unges Ex-Freundin Rachel.

In einem über eine halbe Stunde dauernden Video spricht sie von missbräuchlichem und manipulativem Verhalten und wirft ihm sowohl psychische als auch physische Gewalt vor. Unge soll sie gedrängt haben, von Deutschland zu ihm nach Madeira zu ziehen. Dort lebte sie in einer sozialen Isolation. Weg von der Familie und Freunden. Laut Rachel, wechselte Unge in der Beziehung regelmäßig zwischen Abweisung und Love Bombing.

Nach Streits soll sich Unge auch immer in die Opferrolle gestellt haben: „Er hat dann oft gesagt, er sei nicht gut genug für mich, dass ich mir einen anderen suchen soll. Ich hatte dann natürlich Mitleid mit ihm“, sagt Rachel in ihrem Video. Zudem wirft sie ihm vor, ihre Katze mit Sachen beworfen und ausgesperrt zu haben. Es sei auch manchmal zu körperlicher Gewalt ihr gegenüber gekommen. Was genau passiert ist, wollte sie nicht sagen.

Auch YouTube-Kollegen melden sich zu Wort

Neben Rachel haben sich auch mehrere Influencer-Kollegen gemeldet. Unter anderem Viktor Roth, der im Internet als „IBlali oder Vik“ bekannt ist. Roth hat früher sehr viel mit Unge zu tun gehabt und hat einen Tag nach Rachel ebenfalls ein halbstündiges Video veröffentlicht. Roth wirft Unge Manipulation vor. Wegen eines Streits soll Unge versucht haben, Roth davon abzuhalten, auch nach Madeira zu ziehen. Roth spricht davon, dass Unge eine regelrechte „Hetzkampange“ gegen ihn gestartet habe und mehrere Influencer gegen in aufgehetzt haben soll. Auch Maklern der portugiesischen Insel Madeira sei abgeraten worden, Roth eine Wohnung zu geben.

Statement und Rückzug

Unge selbst hat sich nach den Vorwürfen erneut zu Wort gemeldet. Mit einem Video, in dem er einige Dinge zugibt, vieles jedoch abstreitet. Die Beziehung mit Rachel sei „von beiden Seiten toxisch“ gewesen sein. Er sei aber nie handgreiflich geworden. Unge würde jetzt aber in Therapie gehen und sich von der Online-Welt vorübergehend zurückziehen.

Ungleiches Machtverhältnis

Der Fall Unge ist nur ein weiterer Beweis, dass die Influencerszene ein großes Problem mit ungleichen Machtverhältnissen hat. Große Content Creator nutzen ihre Position aus, um kleinere zu unterdrücken und zu manipulieren.