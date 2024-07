Der 36-jährige Streamer „Montanablack“ fällt regelmäßig mit seinen Aussagen und Aktionen auf. Aktuell häufen sich die Gerüchte, dass er mit der deutlich jüngeren Streamerin „Snipsska“ zusammen ist. Kennengelernt haben sollen sie sich, als die damals 17-Jährige noch in einer Beziehung war. Ihr Ex-Freund befeuert die Gerüchte.

Vorwürfe von „Grooming“

Immer wieder gibt es Fälle, wo bekannte Persönlichkeiten wie Influencer ihre Machtposition und Bekanntheit ausnutzen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der amerikanische Streamer „Dr. Disrespect“ mit Minderjährigen gesextet hat. Darauf hin hat ihn die Streamingplattform Twitch gesperrt. Anfang des Jahres gab es Vorwürfe gegen „Applewar Pictrues“ Mitgründer Chan, der ebenfalls Minderjährige gegroomt haben soll.

Nun wird „Montanablack“ vorgeworfen, die heute 19-jährige Streamerin „Snipsska“ mit 17 aus ihrer damaligen Beziehung gegroomt zu haben. Ihr Ex-Freund Berkay Sarioba hat sich nun auch in einem Podcast dazu geäußert und erzählt, wie der große Streamer seine Freundin kennengelernt haben soll.

Um ein Bild mit Montanablack gefragt

Sarioba erzählt, er habe Montanablack 2022 bei einem Event gefragt, ob er ein Foto mit seiner Freundin machen kann. Als sie das Bild am nächsten Tag auf Instagram hochgeladen hat, soll der bekannte Streamer ihr Privatnachrichten geschickt haben. Darunter auch die Aussage: „Du hast gut gerochen. Welches Parfüm hattest du drauf?“ Sarioba hat Montanablack daraufhin in einer Instagram Nachricht darauf hingewiesen, dass er diese Nachrichten „nicht so cool“ fand, sie seine Freundin ist und erst 17.

Die Meinungen im Internet gehen auseinander. Während die einen das vermeintliche Verhalten von Montanablack als „ekelhaft“ bezeichnen, stellen sich auch viele auf die Seite ihres Idols. Offiziell hat sich der Streamer noch nicht zu den Gerüchten noch nicht geäußert.