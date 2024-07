Der umstrittene britische Influencer Andrew Tate, dem in seinem Heimatland als auch in Rumänien Vergewaltigung vorgeworfen wird, ist in Großbritannien nun wegen Steuerbetrugs angeklagt worden. Er und sein Bruder Tristan seien „Serienbetrüger“, sagte Anklägerin Sarah Clarke am Montag vor Gericht in London. Sie warf ihnen vor, zwischen 2014 und 2022 keine Steuern auf Interneteinnahmen von 21 Millionen Pfund (knapp 25 Millionen Euro) gezahlt zu haben.

Die genannten Einnahmen erzielten die beiden Brüder den Angaben zufolge vor allem mit Internetverkäufen und Aktivitäten auf der kostenpflichtigen Online-Plattform OnlyFans, auf der Nutzer unter anderem Videos und Fotos mit sexuellem Inhalt teilen. Clarke verwies in ihrer Anklage unter anderem auf ein Video von Andrew Tate, in dem dieser sagt: „Als ich in England gelebt habe, habe ich mich geweigert, Steuern zu zahlen.“

Prozess wegen Vergewaltigung

Die britischen Behörden haben in einem anderen Fall bereits wegen strafrechtlicher Ermittlungen zu Vergewaltigung und Menschenhandel einen internationalen Haftbefehl für die Brüder erwirkt, die seit einiger Zeit in Rumänien leben. Dort waren sie Ende 2022 festgenommen worden. Andrew Tate wird Vergewaltigung vorgeworfen. Zudem sollen der 37-Jährige und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Frauen durch die Vortäuschung von Gefühlen in die Falle gelockt und sie anschließend zur Produktion pornografischer Filme gezwungen haben.

Die Brüder sind in Rumänien derzeit auf freien Fuß. Ursprünglich durften sie das Land nicht verlassen, vor wenigen Tagen aber wurden ihnen von einem Gericht in Bukarest bis zu Prozessbeginn Reisen innerhalb der Europäischen Union erlaubt. Das Gebiet der Europäischen Union verlassen dürfen die beiden Männer demnach aber nicht.

Auslieferung nach Großbritannien geplant

Andrew Tate bezeichnete sich auf X als „frei“. Er hat bei X mehr als neun Millionen Follower, darunter viele junge Männer und Schulkinder. Weil ihm Frauenfeindlichkeit und Hetze vorgeworfen wurden, ist er von diversen Social-Media-Plattformen ausgeschlossen worden.

Den bevorstehenden Prozess gegen ihn nannte er eine Farce. Wann der Prozess gegen die Brüder beginnen soll, ist unklar. Geplant ist, dass sie anschließend an Großbritannien ausgeliefert werden, wo ihnen Vergewaltigung und ebenfalls Menschenhandel aus der Zeit zwischen den Jahren 2012 und 2015 vorgeworfen werden.