Der Fall Anni the Duck scheint nicht aufzuhören. Gegen die Twitch-Streamerin häufen sich seit Monaten die Vorwürfe. Ausgelöst wurde das Ganze durch eine 2,50 Euro Spende in einem Stream von Mowky, der ehemaligen besten Freundin von Anni. In der Spende wurde gefragt, wann Mowky wieder was mit Anni gemeinsam machen würde. Der darauffolgende Wutausbruch von Mowky löste eine Welle an Videos und Tweets aus, die schwere Vorwürfe gegen Anni the Duck erheben. Mowky selbst hat vor kurzem ein Video veröffentlicht, in dem sie über eine siebenmonatelange Schmierkampagne redet. Es folgte eine Antwort von Anni - und neue Vorwürfe von Mowky.

Anni the Duck reagiert auf Mowkys Video

In einem halbe Stunde dauernden Video antwortete Anni letzte Woche auf die Anschuldigungen ihrer Streamerkollegin. Mit Screenshots von WhatsApp-Nachrichten versucht sie ihre Standpunkte zu untermauern und Mowky als Lügnerin darzustellen. Sie geht dabei auf einige der Vorwürfe ein - jedoch nicht alle. Anni behauptet zudem weiterhin, dass Mowky unter psychischen Problemen leide und starke Medikamente nehmen müsste, was sie nicht machen würde. Auch finanziell hätte Anni durch die Vorwürfe nun einen enormen Schaden erlitten. Sie spricht auch über eine angebliche „Sex-Party“, welche nur ein harmloser Abend unter Freunden gewesen sein soll. „Jeder hat an diesem Abend eine Powerpoint-Präsentation zu Sex-Themen gemacht“, sagt Anni in dem Video. Die Präsentationen seien „humorvoll gestaltet“ gewesen und es sei zu keinen Übergriffen gekommen.

Mowky konkretisiert die Vorwürfe

Nun hat Mowky ein weiteres Video veröffentlicht und geht dabei auf die Aussagen von Anni ein. Konkret spricht sie über die vier Punkte, die im Raum stehen: Mowkys angebliche paranoide Schizophrenie, die angeblichen Vergewaltigungen, die „Sex-Party“ und dass Mowky handgreiflich sei. Für das Video hat sie auch zahlreiche Zeuginnen und Zeugen eingebaut, die Mowkys Aussagen bestätigen. Anni habe zu mehreren Personen behauptet, Mowky sei gefährlich und man müsse sich fern von ihr halten. Die „Sex-Party“ sei eine „Entjungferungsparty“ gewesen, mit der ein ehemaliger Mitarbeiter von Anni überrascht wurde.

Für die Person, die im Mittelpunkt stand, sei es auch unangenehm gewesen: „Diese eine Person wusste nichts von dieser Party. Es wurde für diese Person entschieden, dass sie urplötzlich auf dieser Überraschungs-Party ist, die sich um ihre Jungfräulichkeit dreht. Diese Person sollte sich setzen und mitmachen“, erklärt Mowky. Im Nachhinein kritisiert sie auch sich selbst, bei dieser Party mitgemacht zu haben: „Es tut mir vom Herzen leid, dass so etwas und andere Dinge überhaupt passiert sind.“

Für die Aussagen von anonymen Zeuginnen und Zeugen hat Mowky übrigens auch den bekannten YouTuber und Streamer Rezo für sich gewinnen können. Mowky deutet auch an rechtliche Schritte an, sollte Anni nicht aufhören zu lügen und zu manipulieren.

Manipuliert Anni Beweise?

In der ganzen Thematik ist nun auch ein neuer Vorwurf. Der YouTuber „Zaind“ hat eine verzerrte Sprachnachricht, die Anni in ihrem Video als Beweis dargelegt hat, dass Mowky ihre Tabletten nicht mehr nehmen würde, analysiert. Dabei hat er die Audiospur weitgehend gesäubert und entdeckt, dass etwas nachträglich eingesprochen wurde. Viele Userinnen und User glauben nun, dass Anni selbst das Audio manipuliert habe und etwas hinzugefügt habe.