Der Traum vom Liebesglück ist geplatzt: Nach nur fünf Monaten Beziehung und einem gemeinsamen Familienurlaub in den USA ist Sandy Meyer-Wölden (41) wieder Single. Wie die Unternehmerin und Podcasterin nun in einem Instagram-Posting bekanntgab, trennte sich ihr Freund, Unternehmer Alexander Müller (38), vor ein paar Tagen völlig überraschend von der 41-Jährigen.

„Es würde nicht der Wahrheit entsprechen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht weh tut, dass unsere Beziehung nicht so lange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte“, beschreibt Meyer-Wölden ihre momentane Gefühlslage.

Positiver Blick in die Zukunft

Trotz des aktuellen Gefühlschaos versucht die Unternehmerin positiv in die Zukunft zu blicken: „Sich verletzlich zu zeigen ist keine Schwäche, sondern dazu gehört Stärke. Ja, ich bin traurig. Nichtsdestotrotz bin ich eine erwachsene und spirituelle Frau, die weiß, dass hier eine große Lernaufgabe für mich liegt. (…) Liebe ist etwas, das man in sich findet und nicht in anderen“.

In den vielen Kommentaren zum Trennungsstatement auf Instagram erfährt die Fünffach-Mama viel Zuspruch. Mit den Worten „Willkommen zurück im Single Club“ ließ es sich auch Ex-Mann Oliver Pocher (46) nicht nehmen, den kurzen Einblick in ihr Seelenleben zu kommentieren.

Gemeinsamer Familienurlaub als Stolperfalle?

Im August wurden Meyer-Wölden und Alexander Müller das erste Mal frisch verliebt bei einem Dinner-Date in New York gesichtet. Kurz darauf folgte der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich beim Charity-Event „Tribute to Bambi“. Kennengelernt hatten sich die beiden laut „Bild“-Zeitung bereits im Juni.

Nach einem gemeinsamen Patchwork-Familienurlaub im Oktober mit ihren insgesamt acht Kindern (fünf von Sandy und drei von Alexander), schien der Haussegen erstmals schiefzuhängen, wie Meyer-Wölden im gemeinsamen Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ mit Oliver Pocher wissen ließ. Dem Bestseller-Autor und Gründer der Plattform Greator war der Trubel mit der großen Kinderschar wohl etwas zu viel geworden.

„Es war wahrscheinlich nicht die allerklügste Idee, mit acht Kindern einen kleinen Roadtrip zu machen. Aber hier sind wir nun mal. Noch bin ich in einer Beziehung – mal schauen“, erzählte die Fünffach-Mama damals noch mit einem Augenzwinkern. Nun hat die Beziehung tatsächlich nach nur fünf Monaten ein trauriges Ende gefunden.

Drei gemeinsame Kinder mit Oliver Pocher

Meyer-Wölden und Moderator und Comedian Oliver Pocher waren von 2009 bis 2013 ein Paar, 2010 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Die Geburt der drei gemeinsamen Kinder, einer Tochter und Zwillings-Buben, machte das Liebesglück perfekt.

Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher im Jahr 2012 © imago stock&people

Nach Trennung und Scheidungskrieg im Jahr 2013 zog Meyer-Wölden mit ihren Kindern nach Miami. Dort lernte sie ihren zweiten Ehemann, einen US-Geschäftsmann, kennen. 2017 brachte sie erneut Zwillinge zur Welt. Doch auch ihre zweite Ehe scheiterte, sie machte Ende 2020 die Trennung öffentlich.