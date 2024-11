Das Jahr 2024 war für die Royals herausfordernd. Nachdem König Charles III. im März 2024 seine Krebserkrankung bekannt gemacht hatte, sorgte die Nachricht, dass Prinzessin Kate ebenfalls an Krebs erkrankt sei, für Erschütterung unter den Royals-Fans. Aber auch Prinz William sagte kürzlich, dass dieses Jahr für ihn und die Familie „furchtbar“ gewesen sei.

Positive Nachrichten aus dem Königshaus werden daher von den Fans der Royals aufgenommen wie ein Bissen Brot. So war auch die Freude groß, als bekannt wurde, dass Kate in die Öffentlichkeit zurückkommen wird. Am Wochenende war es dann so weit und sie wohnte den Feierlichkeiten anlässlich des Remembrance Days (Anm. Gedenktag für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs) bei.

„Warum ist sie so stark gealtert?“

Bei der Veranstaltung zeigte sich die „Princess of Wales“ sichtlich emotional, als sie die verstorbenen Soldaten ehrte. Für Emotionen, jedoch im negativen Sinne, sorgten Aussagen der britischen Moderatorin Narinder Kaur, die sie bezüglich des Gedenktages in den sozialen Netzwerken postete. „Ehrliche Frage – warum ist Kate so stark gealtert? Ist sie nicht erst 42? Ist sie Raucherin? Es ist die einzige Erklärung“, stand im Posting geschrieben.

Es folgte ein Shitstorm. Zahlreiche Royal-Fans kritisierten ihr Posting, beleidigten sie und drohten ihr sogar Gewalt an. Naur legte noch nach und schrieb „Mein Bruder hatte Krebs... er ist nicht so gealtert“.

Moderatorin will Entschuldigung

Daraufhin folgte jedoch eine Entschuldigung in der Form eines Videos. „Ich habe einen dummen Tweet gepostet“, sagte sie. Sie fügte hinzu, dass das nicht ihre Absicht war, „bösartig oder böse oder so etwas zu sein“. Sie sagte jedoch auch, dass die Frage, die sie über Kate gestellt hat, auch viele andere Social Media-User beschäftigt habe. „Ich habe nach dem Alter gefragt. Ich habe niemanden getötet“, stellt sie klar.

In einem X-Posting forderte Kaur daraufhin sogar noch eine Entschuldigung. Die Moderatorin mit indischen Wurzeln schreibt, dass die wütenden Social Media-User die Krebserkrankung von Kate als Anlass für den Shitstorm gegenüber ihr genommen haben. „Ihr habt Kates Vorkrebserkrankung ausgenutzt, um mich zu misshandeln“, schreibt sie.