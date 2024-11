Bis zum Schluss gekämpft und doch verloren: Mit nur 35 Jahren ist der „One Tree Hill“-Star Paul Teal an Krebs gestorben. Der beliebte Schauspieler stand kurz vor seiner Hochzeit mit der Schauspielerin Emilia Torello.

Emotionaler Abschied von Paul Teal

„Paul, du warst mein Seelenverwandter, mein baldiger Ehemann, mein Fels und meine Zukunft. Du hast meine Lungen mit Lachen, meinen Magen mit Schmetterlingen und mein Herz mit Liebe gefüllt“, so äußerte sich Torello in einem Posting auf Instagram zum Tod ihres Verlobten.

Paul Teal stand mitten im Leben, als ihn erst im April 2024 die niederschmetternde Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs, Stadium 4 ereilte. Doch er wollte nicht aufgeben, hat gegen die heimtückische Krankheit gekämpft. Das bestätigt auch seine Verlobte in ihrem Social-Media-Posting: „Du bist viel zu früh von uns gegangen, in einem Kampf, den du tapfer und unermüdlich geführt hast. Ein Teil von mir ist mit dir gestorben, aber ich verspreche dir, dass ich genauso hart für die Freude am Leben kämpfen werde, wie du jeden einzelnen Tag dafür gekämpft hast.

Bekannt als „Josh“ in „One Tree Hill“

Bekannt wurde Teal durch seine Rolle als „Josh“ in „One Tree Hill“ (2003-2012), wo er ab der 7. Staffel (2009) mitspielte. Bereits zuvor war der als Kind mit nur zwölf Jahren auf der Theaterbühne gestanden. Zuletzt war Teal in dem Disney-Film „The Descendants: The Rise of Red“ zu sehen.

Bethany Joy Lenz, Co-Star aus der Serie „One Tree Hill“, äußerte sich ebenfalls auf Instagram zum Tod ihres Kollegen: „Mein Herz ist schwer. Paul Teal war die Art von Mann, die einen Raum erhellte, ohne sich anzustrengen. Sein strahlendes Lächeln, sein ansteckendes Lachen und sein freundliches Herz sorgten dafür, dass man in seiner Nähe sein wollte.“

Für alle Fans von Paul Teal gibt es wohl schon nächstes Jahr ein Wiedersehen auf der Leinwand. Noch während seiner Krebserkrankung drehte der 35-Jährige die Thrillerserie „The Hunting Wives“. Die Dreharbeiten hätten ihm Kraft gegeben, wird seine Verlobte zitiert. Die Serie wird 2025 zu sehen sein.