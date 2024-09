Sven-Göran Eriksson wurde auf einer Beerdigungszeremonie in der Fryksände-Kirche in seinem Geburtsort Torsby in Värmland in Schweden beigesetzt.

600 Gäste wohnten dem Gottesdienst bei, darunter seine Kinder Lina und Johan, sein 95 Jahre alter Vater Sven, seine Partnerin Yaniseth Alcides sowie Weggefährten wie sein langjähriger Co-Trainer Tord Grip, Beckham und der englische Fußballtrainer Roy Hodgson. Hunderte weitere Menschen verfolgten die Zeremonie vor der Kirche auf einem Großbildschirm. Es wurde an Erikssons Wesenszüge wie seinen Humor und seinen Hang zur Pünktlichkeit erinnert.

Der Ex-Coach von Englands Nationalteam hatte Anfang des Jahres bekanntgegeben, unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt zu sein. „Svennis“, wie er in seiner Heimat genannt wurde, gilt als größter Trainer der schwedischen Fußball-Geschichte. Er coachte u.a. Benfica Lissabon, AS Roma, Lazio Rom und Manchester City. Am 26. August starb Eriksson im Alter von 76 Jahren.

Als erster Ausländer überhaupt war Eriksson von 2001 bis 2006 Trainer der englischen Nationalmannschaft. In der Zeit machte er Beckham zu seinem Kapitän. Der war im Sommer zu Eriksson gereist, um Lebewohl zu sagen. „Wir haben gelacht, wir haben geweint und wir wussten, dass wir uns verabschieden“, schrieb Beckham auf Instagram.