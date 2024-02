Wie Liverpool mitteilte, wird Sven-Goran Eriksson am 23. März ein Legendenteam der „Reds“ gegen eine Ajax-Auswahl als Trainer betreuen. Der an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte frühere Teamchef des englischen Nationalteams hatte in seiner schillernden Karriere zwar mit Manchester City, Benfica und AS Roma weltbekannte Clubs betreut, nicht aber seinen Lieblingsverein seit Kindheitstagen, wie er zuletzt gestand. „Im besten Fall“ habe er noch ein Jahr zu leben, erklärte der 76-jährige Schwede im Jänner.