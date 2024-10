Der Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng (34) befindet sich gerade auf einer „wundervollen Reise“, das hat sie schon vor Wochen auf Instagram verraten. Die Musikerin tourt im Rahmen ihrer „Bergbauernbuam“-Tour durch Österreich Deutschland und die Schweiz, viele ihrer Konzerte sind restlos ausverkauft.

Mit im Gepäck hat die 34-Jährige neben ihrer Harmonika und pinken Lederhosen auch neue Hits. Vor kurzem erschien die dritte Single ihres Albums „Alpenbarbie“, dafür ging die gebürtige Lesachtalerin wortwörtlich einen Pakt mit dem Teufel ein. Das scheint bei ihrer Fangemeinde gut anzukommen, denn sie schwimmt weiterhin auf der Erfolgswelle.

Am vergangenen Wochenende wagte sie einen beruflichen „Neustart“ und wurde kurzerhand zur Radiomoderatorin bei Radio Flamingo. Aufgelegt hat Naschenweng aber nicht nur ihre eigenen Hits, auch Klassiker wie „Großvater“ von S.T.S und „Atemlos“ von Helene Fischer waren mit dabei.

Doch sie scheint sich vor der Menge wohler zu fühlen, als hinter dem Radiomikrophon. „ Es erfüllt mich mit so viel Freude und Dankbarkeit, dass ich mittlerweile auf so großen Bühnen spielen darf. Die Bergbauernbuamtour übertrifft all meine Erwartungen“, schreibt sie auf Instagram.

Melissa Naschenweng kommt nach Graz

Die Kärntner Fans müssen sich noch eine Weile gedulden, die Schlagersängerin wird erst im kommenden Jahr wieder auf heimischen Bühnen stehen - zum Beispiel beim „Daham“-Open-Air am 29. Juni in der Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt. Bis dahin muss sich die „Bergbauernfamilie“, wie Naschenweng ihre Fans nennt, mit Auftritten in St. Pölten (25. Oktober), Graz (26. Oktober), Linz (27. Oktober) und Innsbruck (14. November) begnügen. Vorab verrät die 34-Jährige: „Ich bin einfach nur glückselig und voller Vorfreude auf die kommenden Shows.“ Restkarten sind noch via „Oeticket“ erhältlich.

Mit im Gepäck hat sie neben altbewährten Klassikern wie „I steh auf Bergbauernbuam“, „Verliabt“ oder „Lederhosenrock“ sicherlich einige musikalische Kostproben aus ihrem neuen Album „Alpenbarbie“, das im Jänner 2025 erscheint.